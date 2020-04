Opinión 16-04-2020

El temor vs la indolencia



Llevo algunas semanas en Linares pues la “cuarentena” me pilló por estas tierras mientras visitaba a mi hijo que reside aquí. Para no morir de tedio me aboqué a ayudarlo en su emprendimiento, “Lincleaner” se llama, consistente en prestar servicios de sanitización (desinfección) de ambientes, fundamentalmente en casas. Trabajo codo a codo junto a él tanto en la promoción, la venta y también en la prestación de estos hoy tan importantes servicios. Efectivamente he podido apreciar que hay personas que ven esto como lo que es, es decir una pandemia que puede llevarlos a lo que más tememos, nuestra muerte y lo que es peor, la de alguien de los nuestros. Esas personas que no me cabe duda alguna afrontan la vida en general con coraje, arrojo y valentía, hoy trasuntan temor. Se ve, se siente y aplican todo lo que está a su alcance para prevenir y así defender su hogar, su familia y ser absolutamente responsables con su entorno comunitario.

No sin pesar puedo señalar que también he visto otro tipo de personas, aquellas que parecieran poseer un secreto misterioso, una especie de “Santo Grial” que les dice que esto es una “gripecita” como dijo hace unos días el insensato de Bolsonaro (presidente de Brasil).

Esas personas no se protegen, usar mascarillas? ni locos, caminan por las áreas comunes así no más, total son indestructibles. Esas personas actúan con total indolencia, no sólo con ellas y evidentemente los suyos, si no que con toda la comunidad linarense que se debe “tragar” las ganas de enviarlos a “chuchunco city”.

Acabo señalando que en mi humilde opinión, en situaciones como las que vivimos todos somos un poco familia y entre todos debemos cuidarnos. Bien por los temerosos y muy mal por los indolentes.



(Ricardo Alvarez Vega, contador auditor)