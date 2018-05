Nacional 30-05-2018

El testimonio de una ex religiosa: "Fui abusada sexualmente por una monja y me hicieron callar"

Después de hacer un cálculo rápido, Consuelo Gómez responde: "37 años. Porque mi primo tiene 38 y yo soy un año menor". A esta edad, un punto casi indefinido en el tiempo, que no puede precisar de inmediato, la ex religiosa experimenta algo que podría considerarse un nuevo arranque en su vida. —Ahora se trata de lo que yo siento y de lo que yo digo. Nadie me va a poder decir lo que tengo que sentir o pensar. —¿Antes te dirigían los sentimientos? —Totalmente. No nos dejaban pensar por nuestros propios medios, y casi no podíamos sentir, porque nos ordenaban todo. Consuelo supo, hace más de treinta años, que cuando creciera iba ser matrona, veterinaria o monja. Al momento de decidir, después de salir del colegio con 18 años, pensó en entrar a las Hermanas del Buen Samaritano en Molina, una congregación fundada por Irene García de Prado, religiosa española que empezó, además, un policlínico y una hospedería. En la Región del Maule, el lugar se caracteriza por la atención a ancianos y enfermos, que viven ahí y reciben cuidados de manera gratuita. Era un lugar que conocían su abuela y sus padres, desde hace años. "Quedé enamorada ahí, y entré", recuerda hoy, desde Talca. Era el año 1998 y estuvo en la congregación hasta que la abandonó en 2017. "El trabajo era de verdadera esclava" Color de rosas. Así define Consuelo la realidad que se encontró apenas entró de novicia, cuando le tocó empezar con el trabajo religioso y el cuidado a los enfermos. Antes de entrar, ya era catequista, corista y preparadora de confirmación en otra parroquia. "Pero después fueron pasando los años", rememora ahora. Además de las tareas misioneras y de cuidado, a las novicias les correspondía hacer labores de aseo y mantención del convento, incluyendo preparar las comidas. Por todo su trabajo, y a pesar de la existencia de una especie de contrato con la congregación, asegura, nunca recibió ninguna paga, ni para gastos personales. Cercana a sus padres y hermanos, Consuelo recuerda que lo más complicado fue el control que recibía sobre su conexión con el mundo más allá de las paredes del convento. Las visitas se limitaban a dos o tres horas, una vez al mes, y los llamados tenían que durar menos de diez minutos. "No podíamos hablar con gente de afuera, porque nos decían que eran amistades particulares y que no correspondía. Siempre, todo lo que hacíamos, era con miedo", cuenta. Cada vez que se conversaba con alguien, tenía que comunicarlo a su superiora.