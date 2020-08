Opinión 18-08-2020

El tiempo se nos acaba



El tiempo avanza y nos vemos enfrentados a decisiones que serán vitales.

El plebiscito sobre el cual debemos pronunciarnos, es una decisión que definirá el futuro de nosotros, hijos y nietos.

Un plebiscito que nadie pidió, salvo los políticos. En ninguna de las demandas sociales estaba como prioridad el cambio de la Constitución.

Las demandas no tienen nada que ver con la violencia que se vivió el 18 de octubre, y demás está decir, que esto no fue una reacción espontánea, propia de un pueblo angustiado.

Fue una acción fríamente calculada contra el país y que demorará mucho tiempo en recuperarse, cuyas consecuencias son la cesantía, los miles de millones de pesos que se han gastado para reponer la infraestructura que los delincuentes destruyeron. Asimismo, los saqueos, la destrucción de negocios, la quema de supermercados y almacenes, ofrecieron un espectáculo demencial, propio de una revolución.

Esto en sí, ha sido una revolución. Una forma de lucha que no busca solo destruir y derrumbar el poder legítimo del Estado. Se trata de demoler todo, para luego desde cero tratar de rehacer todo un sistema. Nada sirve, ya que hay que cambiar todo. Nada de lo que hemos vivido y construido vale, no hay héroes ni tradiciones, ni valores, ni historia porque todo lo que ha vivido usted señora o señor, es una mentira, no hay nada que rescatar.

Si usted ha estudiado el anarquismo, bueno ese es el modelo, para la destrucción del alma nacional. Ideologías totalitarias, un gobierno aterrado y líderes que no tomaron las medidas oportunamente nos han llevado a esta incertidumbre.

Medios comunicacionales y las redes sociales nos informan con tremenda inmediatez y nos ponen al tanto, en buena o mala forma de los acontecimientos, que estamos viviendo.

Nos avergüenzan acuerdos tomados por parlamentarios, que a los pocos días quedan inválidos. No es posible creer en los acuerdos, porque no hay respeto por ellos, no hay honor. Los partidos no son capaces de alinear a sus parlamentarios, es decir hay una “montonera”, que decide por sí y ante sí lo que va a votar, dando rienda suelta al populismo, en función de los que gritan más fuerte y no porque tengan razón. El aplauso fácil es el “leitmotiv”, la búsqueda del voto a cualquier precio, sin pensar ni ver más allá de las próximas elecciones. ¿Y el país, cuándo?

Se suma la pandemia con consecuencias por todos conocidas, cesantía, la que aumenta y cunde la desesperanza entre nuestros ciudadanos. El gobierno para mantenerse en el poder, ha cedido a sus principios y a su programa. Ha debido entregar bonos, cajas de alimentos, ayudas especiales lo que tendrá tremendos costos, pero el grito es, salvemos la situación, al costo que sea. Quienes se oponen y dan buenas razones, son vilipendiados, desacreditados y hasta funados.

Hay quienes quieren que el gobierno caiga y hacen sus mejores esfuerzos, sin dar razón a que el gobierno fue elegido democráticamente y debe ser respetado como tal. Es lo que la mayoría de la gente optó y en democracia hay que respetar la voluntad popular.

Efectivamente hay pobreza, somos un país desigual, la salud y la educación, con urgencia deben ser mejoradas. Sin embargo, hay que producir para obtener recursos, ya que la caja fiscal se agota y hay que trabajar mucho para solucionar las deficiencias que tenemos.

Todo esto se puede hacer sin necesidad de cambiar la Constitución, son dos años de incertidumbre, miles de millones gastados ¿y? ¡No pasará nada! Porque la Constitución poco y nada tiene que ver con esto.

Pongámonos a trabajar por las cosas que el común del chileno honesto y trabajador quiere: paz, seguridad, trabajo, libertad para vivir y tomar decisiones, que nadie decida por él, no queremos ideologías foráneas que nos hagan mirarnos como enemigos.

Somos millones de chilenos que queremos vivir en libertad y gobernados con sentido común, donde nuestros líderes gobiernen con sabiduría, y respetando el estado de derecho.

Por todo eso y más, deseamos que las cosas se hagan, informados, no arrinconados ni temerosos. Que votemos conscientemente y no por ello seamos discriminados, perseguidos o demonizados.







(Ricardo Ortega Perrier.

General del Aire, Excomandante en Jefe de la FACH)