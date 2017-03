Nacional 29-03-2017

El "Tío Emilio" llega a la televisión japonesa con episodios de "En su Propia Trampa"

La señal nipona TV Asahi compró algunos capítulos de la quinta temporada del programa de Canal 13 para mostrarlo como parte del espacio "Torihada scoop".

Aunque suene improbable, el público japonés no es del todo lejano a "En su propia trampa". La razón es que ya en 2011 la TV nipona había comprado la primera temporada del programa de denuncia ciudadana de Canal 13 para mostrar algunos extractos de sus casos más llamativos.

Pero recién ahora, según constató radio Cooperativa, la emisión incluye al conductor local del espacio: Emilio Sutherland. El periodista, que se ha hecho conocido con el sobrenombre de "Tío Emilio", comentó al respecto: "Es sorprendente verse en una televisión tan diferente como es la japonesa, pero siempre siendo muy fiel a lo que nosotros hacemos.

Me gustó escuchar mi voz en japonés porque eso muestra cómo ellos nos ven a nosotros y también dice mucho de lo que opinan del programa, aunque no entiendan las palabras".

Las imágenes de "En su propia trampa" y el mismo Sutherland aparecen como parte del programa de variedades "Torihada scoop", que muestra distintos casos en cada episodio. Según explican desde Canal 13, TV Asahi adquirió dos capítulos de la quinta temporada de este producto televisivo —uno dedicado a abuelos engañados y otro a arrendatarios violentos— para incluirlos en sus compilaciones.

La primera emisión de los extractos de "En su propia trampa" fue a comienzos de esta semana.

A través de un comunicado de prensa de la estación de Luksic, el periodista agregó: "Nos llena de orgullo que nuestro trabajo sea reconocido en otros países, sobre todo en lugares tan lejanos. Es una muestra de que las investigaciones que venimos haciendo hace seis temporadas son un aporte y abarcan un amplio abanico de temáticas. Buscamos reflejar problemas y complicaciones cotidianas de los chilenos y vemos que eso también llega en una cultura distinta, como la japonesa".