Opinión 19-03-2022

EL TRACTORISTA







Guena’ onda este gallo nuevo, se decía el joven dueño de esta parcela, se ha porta´’o muy re bien. Es raro, tiene sus manías, no anda na con señora, pero, tiene su puro gato negro y siempre anda con ese animalucho pa too’s laos, hasta en el tractor lo anda trayendo, no sé, ¿quién cuida a quién? Bien peligroso el bichito ese, si alguien se acerca a su amo se enfurruña muchazo, arrisca el lomo, se le paran los pelos y maúlla como si fuera a atacar. Estos dos desaparecen, nadie sabe pa’ onde van, después llegan como si na’. No le importa las hablaurías ni na’ , ni lo que digamos, pensemos o creamos.

Lo penca es que desde que esté ñato se arranchó pal bajo de las higueras nadie quiere ir pá ese lao y menos las mujeres, ellas dicen que esté gallo, les repele y no quieren ni verlo, si hasta los perros se intimidan, ya no van pá las higueras a rastrojiar los higos que siempre caen.

Nuestros perros, si lo ven venir y siempre con su menta’o gato acuesta, tiran a gruñir y se callan, meten la cola entre las patas, bajan la cabeza y se alejan con miedo. Nuestros perros que son de la casa y siempre nos han cuidao, ahora andan amiedaos, en la noche se les sienten puros aullios, no callan con na. El copucheo es grande, dicen que el hombre vuela de noche.¿ qué…? Si hasta mi mujer anda con sus miedos, gueno y yo no sé poh, ¿ a lo mejor es verda, poh?

-¿Qué piensa tanto don? La voz de doña Juani trajo al agricultor a este mundo.

-Puchas doña Juani, me vino a despabilar.. ¿y…pá onde va señora, con sus ungüentos, rosarios y tantas velas negras?. Cuidaito doña, con sus amarres amorosos y cuantas cuestiones más.

-Shi, dijo la anciana, es bien mal agraesio hijito, olvidó que lo traje a este mundo, yo, mis oraciones, mis velas y mis enguentitos salvaron su vida y la de su mamita y siempre lo mejoro y a toos los críos de por aquí, tirándoles la cola pá quebrarle los empachos, dándoles remedios de mis hierbitas mías pá los cotipaos, las diarreas y cuanta cuestión…que si no juera por mí, andarían llenos de piojos y lagañas. Siempre me digo, hacerles el bien a estos es criarse mala fama, hagora me calumnean de bruja.

Ella doña Juani, era la meica, de este sector, sanaba de cuanta cosa, y tenía fama en amarres, desamarres, cuitas de amores---desamores y atrasos

Siempre igual, no envejecía nunca,

¡puchas! decían algunas niñas, podía contar el milagro… No, no, no quiero deberle na al Malulo, decían otras y se santiguaban.

-Después de un descanso, doña Juani, dijo; pá que sepa joven, voy pá onde mi comadrita Rosi, me mando buscar con el chicuelo chico, ese que parece jote mojao. Las muchas deslenguas de por aquí dicen cosas malas de mi comadre, y el tractorista ese, m, m, ese, cuidaito, ya va a saber quién es esa pastita, vigílelo, pero ande con un guen contra, ese que yo le santigüe pá uste.

Después de tan tenebrosa despedida él hombre quedo intranquilo. Yo no creo na en brujas se decía,“ pero que las hay, sí, que las hay“ ,a la vez apretaba el escapulario de la Virgen del Carmen, protectora del campesino chileno.

- Más me vale seguir su consejo, se dijo él hombre, mientras se persignaba y dibujaba tres cruces en el aire.

La noche alargó las dudas no dejándolo dormir, la muerte del mari’o de la Rosario no fue na’ casual, decían que un ser extraño tenía embruja a la Rosi, pa’ venir a buscarla.

Esa misma noche, él joven granjero decidió espiar al tractorista acercándose a la vivienda del bajo de las higueras, llevaba velas, escapulario y un libro de rezos. Después de santiguarse y elevar varias oraciones a su virgencita, con mucho miedo y mucho cuidado se dirigió al rancho del hombre y su gato, nadie quiso acompañarlo, y menos sus inseparables perros.

Allí vio lo imposible de creer, la Rosario ingresaba a la vivienda del tractorista, llevando tiernamente entre sus brazos al peligrosa y tan temido gato.

Asustado de tal sorpresa, empezó a rezar y persignarse montón de veces, lento se fue acercado a la rancha, busco entre las tablas un orificio que le permitió ver la ceremonia que allí se realizaba, esta lo impacto de tal manera, que jamás ha recuperado la razón, para que nos cuente el final de esta historia.









(0scar Mellado Norambuena)