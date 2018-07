Opinión 26-07-2018

El trumao

Ha estado lloviznando toda la tarde y ahora, con el crepúsculo, la garúa cesa y el sol mira hacia atrás, con unos rojizos destellos de despedida.

Los árboles, las plantas, los sembradíos, mezclados con el penetrante aroma a tierra mojada, toda la naturaleza residente en esta morada, desprende una profunda fragancia, impregnándolo todo.

Cierro los ojos y mi ser íntegro es cordillera, pasto, perdices, animales. El Trumao en todo su esplendor y ahí, ante mi vista, solo a unos pasos, está el Liguay, estero turbio, gredoso, límite natural de El Trumao.

Al otro lado todo es arcilla, poleo, galega, zancudos, un paisaje diferente, enteramente diferente y los separa sólo el estero, un estero que empapa toda mi vida: Liguay.



En los tiempos a los que mi memoria llega con gran sufrimiento, un grupo de hombres, provistos de lazos y cadenas, tiradas por una yunta de bueyes, trataba de sacar una bestia empantanada. El caballo en aprietos era el mentado Firigüe, nervioso manco corralero que había llevado a la fama en los rodeos al hijo de don Ramiro Lugo.



El hijo mayor de don Ramiro era el típico huaso, decidido y desapegado de la vida. Se le tenía por el más audaz de los alrededores. Era obstinado como él solo y nunca cejaba hasta lograr sus objetivos.



Sólo pecaba de tener una excesiva confianza en sí mismo. Hacía unos momentos, sobrador, no lo quiso apegüalar, un torete se le había ido con el lazo, en presencia de todos los que estaban ayudando en la capadura, junto al monte.



El huacho, rompiendo el envarado del corral, se le fue a lo derecho por los médanos y, como deslizándose por un resbalín, desapareció lentamente, atrapado en la ciénaga.



Pero al joven jinete el orgullo se lo habían herido profundamente y, sin hacer caso de los gritos de advertencia, enfiló tras el ofensor.



Conocía muy bien los pantanos pero, la temeridad es la madre de la imprudencia y ante su vanidad tocada, se le nubló la razón y, sin precaverse, siguió el mismo camino del animal.



La ágil bestia no pudo contra la fuerza de la naturaleza, el suelo se movió a sus pies, una capa blanduzca la fue absorbiendo, inclinándosele bruscamente los pechos en su desesperación, con lo que el exaltado jinete se fue de bruces, hundiéndose rápidamente.



Al Firigüe lo rescataron medio baldado, pero a su amo jamás se le encontró. Todos los que vieron la escena juran que el hijo de don Ramiro se tiró de propio al mismo lugar en que se había enterrado el torillo, y si no salió fue porque no pudo quitarle el lazo.



Al llegar yo al lugar, ya había sucedido todo y sólo quedaba tratar de salvar el alazán.



La jornada fue muy triste y dolorosa, aunque el semblante del padre, adusto campesino, sin oído para los débiles, dejaba ver un dejo de orgullo por la valiente forma en que se decía había dejado este mundo el ahora difunto.



Pasaron muchos años y un día, a fines de invierno, triste, húmedo, nostálgico, bajo el florecer de los aromos y el peso de un cielo encapotado, “El Trumao” fue sacudido por otro brutal acontecimiento.



Un joven del lugar desapareció en muy extrañas circunstancias: Salió de la casa a cortar unas estacas al monte y no volvió.



Se le buscó intensamente hasta que unos niños que andaban cazando conejos, creyeron encontrarlo.



El cuerpo exangüe estaba desnudo y totalmente embarrado. Lo extraño es que junto a él yacía un ternero, el cual tenía alrededor de su cuello un lazo trenzado a la antigua que el muchacho tenía fuertemente asido a un extremo.



Al llegar los mayores al lugar vieron que, mezclado con el cenagal, asomaba tenazmente en la cara del finado, un amasijo de pelo enroscado. El cadáver tenía barba y bigote. Era igual al joven extraviado pero no podía ser el lampiño recientemente desaparecido.



Los antiguos lo reconocieron; era el hombre que se había hundido años atrás en el pantano, siguiendo a un animal. Era el hijo de don Ramiro y padre del joven recientemente extraviado, a quien había dejado siendo una güagüa.



El terror se apoderó de los lugareños que horrorizados huyeron del lugar.



Cuando llegó el juez, ya no quedaba nada reconocible.



Un olor nauseabundo emanaba de los esqueletos, enfangados y descubiertos de toda otra materia. El lazo ya no existía y la desaparición de ropa y demás elementos fue atribuida por el juez a las alimañas.



El joven perdido fue encontrado al poco tiempo, todo el cuerpo enlodado, sin recordar su nombre ni la ubicación de su casa. Sólo miraba con los dientes apretados al suelo. No quiso levantar la vista ni nunca la levantó.



Agreste, aplastante, el espeso monte, ribereño con el estero, ha podido conservarse en toda su virginidad a raíz del macabro suceso, que ha mantenido fuera de su entorno, toda presencia humana.



El muchacho de ese entonces aún vive. Es ya un anciano flaco, la piel apergaminada pegada al cuerpo, que deambula por los alrededores del Liguay, murmurando a veces algo ininteligible mientras estira un brazo sin que nadie sepa qué misterio, quizás oculto aún para él mismo, guarda en su apesadumbrada estampa.



(Manuel Antón)