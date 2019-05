Nacional 11-05-2019

El universitario chileno no termina tareas, no pregunta en clases y no habla con profesores

La mitad de los estudiantes universitarios llega a las clases sin terminar tareas ni lecturas y la mayoría reconoció que no hablan con los profesores sobre su desempeño, según reveló la Encuesta Nacional de Evaluación del Compromiso Estudiantil (ENCE) 2018.

El sondeo, que fue patrocinado por el Consejo de Rectores, consideró a 7.383 estudiantes de primer año y de cuarto año de cinco universidades del Cruch, correspondientes a la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha y Universidad Católica de Temuco.

Los resultados de esta encuesta se conocen en medio del debate por la alta carga académica que enfrentan los alumnos de la educación superior, que ha llevado a manifestaciones y paros en algunos establecimientos.

Entre los resultados destacó que un 46,2 por ciento de los estudiantes admitió que nunca o sólo a veces realiza preguntas en clases, mientras que el 49,2 por ciento reconoció que asiste a clases sin haber terminado las lecturas o tareas con alguna o mucha frecuencia.