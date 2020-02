Editorial 16-02-2020

El uso de insecticidas sintéticos

Evitar el uso de insecticidas sintéticos es la principal recomendación de muchos expertos, sobre todo teniendo presente las altas temperaturas que afectan por estos días las diferentes zonas del Maule.

Más allá del hecho que los insectos puedan alcanzar un mayor número de densidad, el énfasis sigue siendo y será el mismo: la seguridad de las personas.

En este sentido, se debe pensar en alternativas evitando el uso excesivo de insecticidas sintéticos, y privilegiar productos que no tengan mayores efectos de toxicidad sobre las personas que habitan en las casas o sobre las mascotas u otros organismos que se ven expuestos en ambientes domésticos.

En los últimos 55 años, tanto en la agricultura como en el control de plagas urbanas, evidentemente ha habido un cambio en estas especies y algunas han aprendido a resistir este tipo de venenos.

Bueno es además en estos casos, poder explorar diferentes alternativas como pueden ser por ejemplo los aceites hortícolas los que surgen como una real alternativa debido a que son bastante seguros, tanto para contextos agrícolas como caseros y no requieren mayores medidas de seguridad.

Se debe estar atento a compuestos y contraindicaciones a objeto de evitar posibles problemas en la salud, especialmente en esta zona, tan sensible para problemas por el uso indebido muchas veces de elementos de esta naturaleza.