Opinión 27-03-2018

El valor de nuestras instituciones

El desarrollo de la humanidad, desde tiempos inmemoriales, exigió que todas las distintas comunidades de personas, a través del mundo y de la historia, se constituyeran como cuerpos orgánicos. A estos cuerpos se les denominó "cuerpos sociales", Naciones, y conforme a su mayor desarrollo, luego llegaron a constituirse como Estados. Esto es, "cuerpos sociales" estructurados y organizados mediante leyes e instituciones.

Aún las tribus más antiguas comprendieron esta necesidad imperiosa de organizarse corporativamente a sí mismas para asegurar su sobrevivencia y la de sus integrantes. Los tres grandes imperios americanos históricos - el Azteca, el Maya y el Incásico - alcanzaron un admirable desarrollo como cuerpos sociales estructurados, organizados funcionalmente, reglados en los más diversos aspectos del desenvolvimiento de sus vidas en comunidad. Por esto constituyeron verdaderas civilizaciones.

Todo cuerpo orgánico, individual o colectivo, se sostiene sobre una estructura ósea que lo mantiene erguido. Cada persona, cada animal, sin su "esqueleto", no serían más que órganos desparramados sobre el piso. Sin columna vertebral, sin huesos en las extremidades superiores e inferiores, no existirían brazos, piernas, manos... Cada uno de los diferentes órganos vitales en todo cuerpo son esenciales, y cumplen su propia función; pero, si ellos no se sostuvieran en un esqueleto óseo, ocupando dentro de él su propio lugar, nada de lo que conocemos por vida podría existir, salvo como amebas. En realidad, nadie requiere la explicación de un médico para entender esta verdad tan elemental. Y, sin embargo, las circunstancias actuales obligan a explicar lo que es una evidencia.

Pues bien, la estructura ósea de los cuerpos sociales son el conjunto de sus instituciones tanto públicas como privadas. Sin estos "huesos sociales", o con ellos fracturados o debilitados por lo que suele denominarse como una "osteoporosis", los cuerpos se derrumban, quedan inválidos, con severas minusvalías o, cuando menos, cojos o mancos. ¿ Es tan difícil comprender esto?...

Al presente, una gran cantidad de las más importantes instituciones nacionales, públicas (y también varias privadas con trascendencia social), han caído en situación de graves fracturas internas , debilitamiento e incapacidad de movimientos normales y, por ello, a nuestro cuerpo social se le observa tembloroso, lento, inseguro, cojeando ( a veces, sin exagerar, casi arrastrándose en algunos de sus movimientos) porque sus "huesos institucionales" no responden ni reaccionan con normalidad a causa de sus debilidades, expresadas en desprestigios, desconfianzas, acusaciones graves y enormes faltas de respeto ciudadano hacia ellos. Las instituciones politicas cargan en mayor medida con esta fragilidad trágica , desde hace largo tiempo en la conciencia ciudadana.

Nuestras instituciones policiales, judiciales, parlamento, fuerzas armadas, partidos políticos, iglesias religiosas, etc., - conforme a las noticias que acerca de ellas se divulgan y conocen públicamente cada día por los más diversos medios , dejan al ciudadano de consciencia atenta verdaderamente anodado y, en algunos casos extremos, bajo un sentimiento de estupefacción.

¿ Qué fue de ese Chile que recibimos por digna herencia cívica y republicana de nuestros antepasados - se pregunta el alma - que al día no le podemos ya reconocer como el nuestro en muchos de sus caracteres principales ?... Si se revisan las encuestas de opinión ciudadana acerca del crédito que les merecen las instituciones más importantes de nuestra sociedad, es asombroso comprobar cómo aquellas que por decenios ocuparon los primeros lugares en el afecto y respeto de nuestra población, hoy han descendido hasta los últimos lugares de la tabla de posiciones. ¿ Es preciso dar ejemplos?...

Un llamado, un ferveroso llamado a cuidar y volver a engrandecer a nuestras instituciones principales - los "huesos sociales" de nuestra República - se hace cada día más urgente e imperativo. Porque si la estructura ósea institucional del país se fractura o corroe sin solución , el cuerpo social de nuestra nación caerá indefectiblemente derrumbado en medio de una crisis social insondable.

La hora del peligro supremo está a la vista.

Actualmente, con cargo a la transparencia y la libertad de expresión, para muchos resulta muy fácil disparar sin más contra nuestras instituciones esenciales. Todos los días, muchos disparan al blanco del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Policía Uniformada, de las Fuerzas Armadas y nuestros soldados , de la Iglesia Católica. Sus razones tienen y hay que reconocerlas y asumirlas con honradez.

Pero, en muchos casos esos disparos no se hacen con responsabilidad ni conciencia de sus consecuencias últimas y sus daños al cuerpo social del país.

Exigen estas voces críticas ciertos remedios; pero, remedios que en el fondo podrían resultar de peores que la misma enfermedad que - "se dice" con cierta hipocresía - desearían los francotiradores querer curar.

El escándalo innecesario; la "alharaca" común; el atolondramiento; las "copuchas" y las falsas noticias que nos invaden ; los consejos que van y vienen provenientes de personas que opinan sobre cualquier cosa sin preparación alguna; no hacen parte de ningún diagnóstico ni receta que pueda tenerse por seria y eficaz.

Es preciso cambiar radicalmente el actual rumbo destructivo al que han sido arrastradas nuestras instituciones. El supremo peligro está a la vista.



Luis Valentín Ferrada V.