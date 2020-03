Crónica 14-03-2020

Elaboran protocolo para prevenir casos de coronavirus en recintos que atienden a adultos mayores

El instructivo fue distribuido por Senama a todos los dispositivos de atención al adulto mayor, incluyendo los privados, entre ellos establecimientos de larga estadía, centros día y condominios de viviendas tuteladas.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, junto a su par de Salud, Marlenne Durán, y la coordinadora de SENAMA, Patricia Labra, anunciaron un protocolo que busca prevenir casos de coronavirus en todos los centros residenciales o ambulatorios para personas mayores del país.

Las autoridades indicaron que Senama, en conjunto con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, elaboraron un documento con recomendaciones para la prevención y atención del Covid-19 de acuerdo a las directrices entregadas desde el Ministerio de Salud, considerando que dicho grupo etario es uno de los más vulnerables ante un posible contagio.

El seremi Prieto recalcó que “primero hay que relevar que no hemos tenido ningún adulto mayor contagiado en la región. No obstante lo anterior, estamos trabajando este protocolo e implementándolo en todos los dispositivos que reciben a adultos mayores, principalmente enfocados en la prevención”.

Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán, señaló que “este grupo es de alto riesgo, por eso estamos capacitándolos respecto a las medidas que pueden tomar. Les estamos dando las indicaciones y también viendo medidas, especialmente referidas a los espacios físicos de estos recintos”.

La coordinadora de Senama, Patricia Labra, agregó que en caso de que algún adulto mayor presente síntomas “como fiebre, problemas respiratorios e incluso estados de confusión que no sean normales, será trasladado rápidamente para ser observado y confirmar si efectivamente tiene contagio o no”.

CORONAVIRUS

El Covid-19 es una enfermedad respiratoria nueva, que actualmente se propaga de persona a persona. Los principales síntomas incluyen tos y dificultad para respirar, fiebre alta sobre 38° y en algunos casos, síndrome respiratorio agudo grave.

Es importante recalcar que en el caso de las personas mayores, la presentación de la enfermedad podría ser inicialmente sin fiebre y venir asociada a decaimiento, desorientación y agitación, además de la sintomatología antes descrita.

Las personas mayores requieren monitoreo activo, ya que pueden ser vulnerables a enfermarse más severamente con el virus, por lo que es importante que los centros donde asisten o residen sigan ciertas recomendaciones, tales como: evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, higiene de manos, evitar contaminantes ambientales, cubrir con pañuelos desechables boca y nariz al toser.

Mientras que a los equipos de atención directa, es decir, profesionales y técnicos que se desempeñan en los centros, deberán informar y educar a las personas mayores en torno a las medidas de prevención emanadas de la autoridad sanitaria, identificar al grupo de mayor riesgo o frágiles y mantener controles médicos al día, reforzar la higiene de manos principalmente antes y después de atender al adulto mayor, utilizar guantes si durante la atención se tocan mucosas o secreciones, protección facial y uso de delantal o pecheras, especialmente si hay posibilidades de salpicaduras, entre otras.