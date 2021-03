Social 26-03-2021

Elecciones de abril deberían cambiar de fecha





“Las condiciones sanitarias del país no son adecuadas para llevar a cabo este proceso, asegura presidente de Fenasenf”



Se acerca la fecha en que deben abrirse las urnas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, sin embargo, el contexto que hoy envuelve a nuestro país levanta voces que opinan al respecto. Ya ocurrió el año pasado, que las autoridades pospusieron para octubre un proceso de votación que sería realizado en abril 2020. Considerando y comparando la situación actual, el presidente de Fenasenf, José Luis Espinoza, es enfático en declarar que la situación es más compleja que hace un año, “incluso estamos en el peor momento de la historia de esta pandemia”, recalcó.



Consultado respecto a qué debería hacerse en relación con las elecciones de abril 2021, el presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, comentó que lo ideal sería realizar este proceso en lugares amplios y abiertos, pero conociendo la realidad climática, tan diversa de nuestro país, sabemos que eso no es posible. “Viendo el alto nivel de contagios, las cifras siguen subiendo, las camas y el personal de salud se hace insuficiente, es mi responsabilidad como profesional enfermero reconocer y transparentar que no es adecuado realizar las elecciones en abril próximo, como está programado. Sé que es una medida altamente impopular desde el punto de vista político, suspender un proceso de este tipo que tanto hemos esperado, pero la situación hoy es crítica y, debemos cuidarnos y cuidar a los nuestros”.



Además, el representante de los enfermeros y enfermeras de los hospitales públicos criticó que no se haya previsto la vacunación de los vocales con anticipación. “Es positivo que se vacunen quienes participarán directamente del proceso el 10 y 11 de abril, pero sabemos que no alcanzarán la inmunidad para esa fecha. Esto debería haber sido previsto, con el fin que hubieran recibido la primera dosis a fines de febrero, la segunda a fines de marzo y alcanzaran así la inmunidad al 10 abril”, declaró José Luis Espinoza. Pero agregó además, que un proceso de este tipo inevitablemente lleva consigo aglomeraciones y que “es importante recordar que la inmunidad de rebaño se logrará cuando recién esté vacunada el 80% de la población, por lo que llevar a cabo las elecciones ahora, sería una tremenda irresponsabilidad”.