Opinión 05-04-2017

Elecciones de la Asociación de Abogados de Linares

Para ser abogado se requiere vocación, así como para ser MEDICO, INGENIERO O PROFESOR, de eso no cabe duda, sin embargo, jamás he escuchado a alguien, algún colega, que me haya dicho “…estudié derecho porque no me alcanzó para otra cosa….” Sí he escuchado a muchos decir que lo hicieron por sus padres o por el estatus social que ello implicaba, yo personalmente, lo hice por una historia familiar, pero también por un concepto de justicia, y reconciliación (nací en la década del 70) que envolvía todo a principios de los noventa. De ahí que creo, los que ejercemos la abogacía lo hacemos porque queremos profundamente nuestra profesión, y la respetamos y valoramos.

No mentiré los primeros años de estudio no entendía que era esto de ser ABOGADO, más que estudiarme cientos de textos y normas de memoria, tal como me lo pedían mis profesores, por eso, al darme cuenta de que las herramientas que se me entregaban implicaban un privilegio y una responsabilidad enorme, quise aún más mi profesión.

Soy un ser insignificante en el universo, y ni siquiera osaría compararme con quienes me han precedido en esta vocación, sin embargo, es a ellos a quienes debemos honrar cuando nos interesamos por el devenir de la misma….hace algunos años leí la vida de NELSON MANDELA, y me sorprendió lo extraordinariamente grande que puede ser un ser humano, que es capaz de perdonar y sanar a pesar de las arbitrariedades de este mundo…algo de eso hacemos los abogados desde el momento en que buscamos soluciones que aquieten el alma con una justa retribución que hace honor a las túnicas que usaban los jurisconsultos romanos, en señal de verdadero apostolado.

Pues bien, siendo nuestra función contribuir a la paz social, como actores relevantes, relevante también es defender nuestra profesión y su dignidad….. Más de 46 Escuelas de Derecho en Chile nos lo exigen….he impartido clase desde hace 10 años en distintas instituciones de la Octava y Séptima Región y he podido ver como los futuros abogados están huérfanos de protección institucional….. y digo esto con responsabilidad…..el Colegio de Abogados a nivel nacional no se ha preocupado con la fuerza necesaria de los problemas de nuestro gremio, quizás ha faltado interés nuestro, pero que tenemos problemas es un hecho….Sólo a modo de ejemplo indicaré algunos de los que me parecen son los más complejos:

Por una parte la pérdida del prestigio y dignidad de la profesión ha afectado fuertemente su valoración social, y ello ha repercutido en el aspecto económico también.

Por otra parte, esta vorágine de reformas al orden jurídico interno ha provocado que ciertas áreas de la defensa y ejercicio de la profesión hayan sido coaptadas por el Estado, a través, de entes u órganos nuevos, que han asumido tales tareas, entiéndase, Ministerio Publico, Defensoría Penal y Laboral, Funciones a los Registro Civiles, etc, y a eso sumémosles la eventual modificación de la justicia civil. Por cierto, el acceso a la justicia nos mueve a todos.

La dignidad en el trato es otro tema, quizás algunos dirán que esas son cosas añejas y propias de una sociedad clasista y elitista, pero nada más alejado de ello, precisamente el que los abogados de hoy nos veamos enfrentados a tratos descorteces, denigrantes y ofensivos, se nos ningunee por ciertos funcionarios del Estado cuando ejercemos nuestras labor afecta igualmente a nuestros defendidos, no se nos agrede a nosotros se agrede la dignidad de los defendidos….no nos olvidemos que tanto fiscales, jueces, defensores, etc, antes que ello son abogados.

La proliferación de aquellos que sin ser abogados ejercen como tal es otro gran tema, nadie habla de coartar el derecho al trabajo, pero cuando alguien osa ejercer labores de médico, por ejemplo, la sociedad toda reclama. Porque no pasa lo mismo con el derecho? En parte porque nosotros mismo lo permitimos.

Por último, en esta arbitraria enumeración, dejo sólo la inquietud de la formación académica permanente, que más que una carencia es un deber de todo abogado, tal como Couture lo exigiera en su ya clásico decálogo del Abogado.

Este 21 y 22 de abril del presente año se renovará la Directiva de nuestra asociación, en hora buena, tanto por aquellos que han ejercido esta función con compromiso y cariño, como por aquellos que deseen asumir este noble desafío.



(Héctor Hernández Bórquez, Abogado, Magíster en Derecho Público)