Opinión 12-01-2017

Elecciones, democracia y desafíos

Este año 2017, estaremos abocados una vez más a elecciones presidenciales y parlamentarias y posiblemente de autoridades regionales.

Más allá de las luchas ideológicas y debates de programas políticos de gobierno, quiero invitarlos a reflexionar sobre el contexto político, social, ético y moral (conductas públicas y privadas) de lo que significa esta nueva confrontación por la lucha del poder en nuestro país.

Vivimos días de polarización, donde las masas toman partido por uno u otro bando, los rencores y las odiosidades aparecen sin tener mayor conocimiento de los otros que, “unos son los buenos y los otros son los malos y viceversa”. Son días de conflictos y desconfianzas donde aparecen liderazgos, algunos de ellos con inconsecuencias de actuaciones pasadas, en las penumbras de la corrupción y de manejos de operaciones bursátiles soterradas de impunidad.

¿Debemos volcar nuestras miradas a la ética y la moral y cómo ellas debe influir en la política y en estos conflictos de polarización social?

¿Cuáles son las raíces de la intolerancia? ¿Es la economía, la desigualdad, la falta de justicia, de oportunidades, o son más bien temas éticos y morales de nuestro diario vivir?

En general, no tenemos una opinión y un conocimiento claro sobre la economía, pero sentimos que nos están engañando, nos están haciendo trampa con los acuerdos empresariales de manejo de precios, calidad de productos, comportamiento minero e industrial en la conservación del medio ambiente, calidad de las jubilaciones de parte de las AFP, manejo de la salud privada, educación privada, etc., donde estos grupos toman ventajas sobre el resto, los que se sienten indignados y provoca un ambiente de amenaza al sentimiento de orden moral.

Este sentimiento de amenaza al orden moral es encausado de diferentes maneras por la sociedad.

Las personas de centro izquierda, tienen una visión y aceptación más humanista y cosmopolita y no siente la necesidad de que haya una uniformidad de valores, acepta la diversidad de opciones sexuales y la multiculturalidad, sin embargo, pesa sobre ella, los grupos exaltados que quieren acelerar los procesos desde su punto de acción donde no se excluye la violencia.

Las personas de derecha, las conservadoras e incluso las autoritarias, sienten la necesidad de compartir un solo orden de valores, y cuando se sienten amenazados porque las cosas están cambiando con demasiada rapidez y la delincuencia, el caos y el terrorismo se incrementan, exigen medidas autoritarias donde se sentirán atraídas por un hombre fuerte o dictador para solucionar estos problemas.

Ambas posiciones al extremarse, crean una alta sensibilidad de desagrado social hacia las autoridades políticas e instituciones del estado y personajes representativos ya sean de izquierda o de derecha, convergiendo ambas en desprestigios y ataques hacia ellos.

Los primeros, los de izquierda, quieren cambios políticos y sociales rápidos, sin sopesar que requieren de un proceso, situación que conlleva a que se hagan los cambios en forma precipitada, cuyos errores y costo social a la larga todos lo pagamos.

Los segundos, los de derecha, sintonizan con los líderes autoritarios, son partidarios de mantener las divisiones, del racismo, de la homofobia, de la xenofobia, de alejar a cualquiera que sea diferente, mantener sus privilegios políticos, económicos, de oportunidades excluyendo hacia los que consideran carne de cañón o sangre de caballo de tiro, aunque muchos de sus partidarios no pertenezcan a la clase del poder. Se creen rectores de la moral pública y luchan por establecer un orden moralista social, bajo aspectos fundamentalistas religiosos.

Se instala en este sector de derecha una dinámica autoritaria, caldo de cultivo para líderes que respondan a esta sensibilidad autoritaria, conservadora y populista, que puede dar origen a un Estado Nacional Socialista y eso es tan dañino para el país como también la demanda revolucionaria armada de los exaltados de izquierda para cambiar las cosas, que nos puede llevar a un colectivismo.

Son bombas sociales de tiempo que hay que tratar de evitar.

Entonces, la Democracia se siente amenazada por el incremento de polarización, del odio al expandirse estos sentimientos.

Las redes sociales han tomado estos conflictos de polarización y lo han intensificado, teniendo cada uno de nosotros su cuota de responsabilidad, transformándose muchas veces en un poder cesáreo tipo circo romano en salvar o condenar a personas con argumentos poco valederos, dentro de lo que llamamos la política del empate.

Entonces, más allá de las luchas ideológicas, de los programas políticos, en mi opinión personal, nuestros problemas tienen un fuerte contenido de temas éticos sociales de nuestro diario vivir, que son los que realmente amenazan a la democracia.

Tenemos que darnos cuenta que los verdaderos desafíos que debemos afrontar son: No dejar que se instale un clima de impunidad frente a las violaciones de los Derechos Humanos, tomar conciencia del cambio climático y medidas serias tanto como país y personales al respecto, políticas de conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, que el agua sea un bien común y dar una solución digna y definitiva al pueblo mapuche.

Lo demás, debe ser debatido en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y nuestra responsabilidad es elegir a quien mejor nos represente y sea un verdadero líder con un respaldo ético y moral personal.

Sin una economía de la solidaridad, no hay justicia social y sin justicia social, no hay derecho natural y sin derecho natural no hay justicia superior ni anterior, por lo tanto, quien no se basa en la solidaridad y conservación del medio ambiente, suprime todas las condiciones morales de cualquier actividad económica.





(Carlos Cabezas Gálvez,

escritor y ensayista)