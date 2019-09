Editorial 07-09-2019

Elecciones municipales

Avanza el proyecto de ley que establece una cuota de género para las próximas cuatro elecciones de autoridades municipales y consejeros regionales, ello luego que la Comisión de Gobierno Interior respaldara la futura normativa que ya tuvo su paso por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y por la Sala, donde fue aprobada en general.

La iniciativa que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda en sus aspectos financieros, busca equiparar un sistema que hoy no existe.

En los casos uninominales se estableció que era muy complejo porque no existe en Chile un sistema en que haya una cuota para los cargos uninominales, ni se encuentra en jurisprudencia comparada.

Lo interesante es que diputadas oficialistas y de oposición manifestaron al Gobierno que es necesario profundizar en materia de democracia, dando espacio por igual a hombres y mujeres.



La finalidad es tener una ley de cuota con financiamiento en los órganos colegiados e ir equiparando: parlamento, consejos comunales y regionales.



La diputadas celebraron el compromiso con el Ejecutivo, ya que se avanzará en la retribución del 0,01% del gasto electoral respecto del financiamiento público de las campañas. Se ha logrado el compromiso del Presidente Piñera para avanzar y poder financiar, porque es una atribución que hoy no figura.