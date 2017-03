Editorial 01-03-2017

Elecciones Presidencial y Parlamentaria

Al iniciar el año legislativo, se reactiva la sociedad civil en su conjunto con el regreso de vacaciones, el inicio del año escolar, entre otras materias conocidas del mes de marzo.

Pero especialmente este año, inicia la carrera presidencial y parlamentaria ya que el domingo 19 de noviembre de este año los chilenos iremos a las urnas a elegir a nuestra presidente o presidenta para el periodo 2018- 2022.

Este ejercicio democrático en el que somos libres de acudir o no, marca un hito importante ya que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos el poder de elegir a quienes nos representaran.

Pero antes necesitamos conocer a los candidatos y candidatas y ojala, en el caso de las elecciones de parlamentarios, éstos sean de la región, que vivan en ella y no que busquen al tátara tátara abuelo para decir que tienen derecho a representarnos cuando en realidad, solo vienen a buscar votos para una silla en el congreso, la misma que a veces hasta está vacía, y luego desaparecen.

Los ciudadanos debemos exigir que los candidatos y candidatas a parlamentarios de nuestra Región sean de la región, que tengan domicilio aquí y no una segunda vivienda para venir de vacaciones o que arrendaran meses antes de las elecciones para fijar domicilio.

No nos conocen y no los conocemos muchas veces y nos dejamos influenciar por sus discursos bonitos y sus promesas de arreglarnos la Región. Todos recordamos que el Maule se iba a dividir en norte y sur y seguimos ahí mismo, por poner un ejemplo.

Tampoco es bueno un candidato que siendo elegido para un cargo, renuncia a él para aspirar; legítimamente, a otro, pero que deja a los primeros que lo eligieron para ese cargo, sin representación.

Este año será de mucho movimiento, de muchas encuestas, de muchas primarias. Pero lo más importante es que si conocemos a los candidatos porque los hemos visto en su accionar político en las comunas, Provincias o en algún puesto en la región, es cien veces mejor y ojalá que nadie nos venga a decir que nació en alguna de nuestras comunas, porque sabemos que eso no basta, hay que estar aquí, vivir aquí. Ver las cifras de cesantía y decir que se tiene la varita mágica para solucionar, por ejemplo, la cesantía en Linares, no basta.

Dígannos la verdad, para poder elegir desde ella. Porque la verdad siempre nos hará libres. Buen Marzo.