Nacional 03-09-2020

Elicura Chihuailaf gana el Premio Nacional de Literatura 2020



El escritor, poeta y oralitor mapuche Elicura Chihuailaf fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2020, según anunció este martes el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La candidatura del artista de 58 años era una de las más apoyadas de esta edición: más de mil personalidades firmaron la petición que buscaba la elección de Chihuailaf, el primer escritor mapuche en recibir este galardón.

"Muchas gracias por esa buena noticia, agradezco a cada miembro del jurado. Gracias por haberme otorgado ese tan importante premio. Era la tercera oportunidad en que la UFRO y la PUC me postulaban, y debo agradecer esa confianza", aseguró el escritor al enterarse de la noticia.

Elicura Chihuailaf publicó su primer trabajo en 1977, pero no fue hasta la década de los 90 cuando comenzó a publicar cuentos y poemas con mayor regularidad. En paralelo el escritor se encargó de difundir la cultura mapuche no solo a través de sus versos que rescataban la cosmovisión del pueblo originario, si no que además realizando encuentros con escritores mapuche en Chile y el extranjero.

En 1999 publica su ensayo autobiográfico "Recado confidencial a los chilenos", un aclamado trabajo en el que relata su infancia y sus sentimientos de pertenecer a la etnia mapuche, mezclando el idioma español con algunas palabras en mapudungun.

"La palabra de nuestros antepasados habita en mi, intento hacer dialogar con mi espíritu y corazón de mapuche porque creo que es necesaria una pluriculturalidad, es el camino que hoy hay que tomar, en un momento tan tremendo que vive el mundo, en el que la naturaleza nos ha dado una dura advertencia", agregó Chiuailaf tras recibir el premio.

Su obra ha sido traducida a varios idiomas y él ha traducido varios textos al mapudungun: entre ellos "Canto libre" de Víctor Jara, "Todos los cantos" de Pablo Neruda y "La araucana" de Alonso de Ercilla.

El escritor concluyó esperando que "este premio abra una puerta para que el Estado de Chile se anime de verdad a escuchar la realidad que vive nuestro pueblo mapuche".

"Es momento de mirar el espejo, despejarlo porque es un espejo obnubilado, de mirar nuestra hermosa morenidad", finalizó.