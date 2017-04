Opinión 09-04-2017

Eliminar no puedo

“Nada hay en la mente que No haya estado antes en los sentidos”

( Aristóteles: 384-322 A.C. Filosofo griego)

La mente es como sabemos aquel producto cerebral que posee todo ser humano y que permite entre otros aspectos, elaborar impulsos que nos lleven al triunfo o a la derrota.

Es así como la mayoría de las personas, desde la niñez misma les permite incorporar a la mente, deseos, aspiraciones, mensajes de amor u odio, aliento o desaliento .Estos quedaron como grabados a fuego en nuestras mentes.

En algunas ocasiones, tratamos de reemplazar los pensamientos negativos, por positivos, dado que los primeros, solo nos deprimen y amargan, mientras que los positivo nos hacen la vida más llevadera, más simple y más grata.

¿ Ha comrobado Ud. que frente a situaciones desagradables, hacen asomar a nuestras mentes ,pensamientos negativos que, otrora ocurrieron en situaciones similares? Por lo que se desprende que todos los pensamientos, son verdaderas fuentes energéticas que genera la mente.

Por tanto, asumiendo esta premisa, todos concluiremos que siempre, y en todo momento, solo debemos impregnarnos de pensamientos positivos, estimulantes ,que entre otros aspectos nos haga tener fé en nosotros mismos. De ahí que se diga que un hombre sin fe, es como aquel barco que navega sin timón.

Otro acotó que la fé mueve montañas y en verdad cuán acertada es esta frase que nos entrega la sabiduría popular. Rodrigo Valencia (escritor colombiano) que leo asiduamente y que me permite reflexionar frente a situaciones que se dan en la vida diaria, al respecto acota que “ si ante los desafíos que se nos presentan, dejamos que nos dominen pensamientos negativos, de desvalorización, de desamor, desaliento, aquellos pensamientos ,nos llenarán de piedras el camino y en determinados momentos, decidiremos dejar de caminar por él o detendremos momentáneamente la marcha.

De lo anterior, obtenemos como conclusión que SIEMPRE debemos dejar de lado todo pensamiento negativo, sean éstos de inseguridad o miedo .Al contrario , debemos inundar nuestro espíritu de fuerzas positivas que, nos proporcionen fe y el íntimo deseo de ver lo deseado como una realidad tangible, posible de alcanzar, por creernos capaces, por tener poder mental y por ende tratar ser siempre valiosos e importantes.

Pensamos, que para lograr lo propuesto, debemos eliminar esos pensamientos que nos indican como suele ocurrir ” No puedo”, pues de ser así, perderemos siempre oportunidades maravillosas y quizás únicas.

Amables lectores: No olviden pues, que todo depende única y exclusivamente de nosotros mismos….de nuestros propios pensamientos. Los tropiezos que podríamos dar en nuestro andar por los c aminos de la vida, son todos superables .Esas piedras, esos obstáculos, debemos mírarlos siempre solo como pequeños desafíos. Puede ser también que al tropezar con esas piedras, caigamos, pero, si poseemos la fortaleza suficiente, nos podemos levantar en cada caída y seguir tras la meta propuesta con fe y esperanza. Claro está que si no tenemos esto último, podríamos quedar paralogizados, frustrados y sin deseos ni ganas de seguir avanzando.

De cómo actuar frente a las dificultades,lo cierto es que depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Pensamos que la < clave> del poder, la fuerza y la motivación, está en utilizar toda la negatividad que poseamos, para hacernos más fuertes y no permitir que nada ni nadie nos pueda derribar.

Hay que seguir los dictados del corazón, pero nunca olvidar los que nos indica nuestro cerebro. Algún día recordaremos las lágrimas que hemos derramado y nos reiremos, De igual manera recordaremos aquellos momentos felices que hemos disfrutado y sufriremos por haberlos perdido.

Alguien escribió al respecto ( y que me gustó mucho) ,que No importa cuanto tiempo hemos caminado en la dirección equivocada, pero hay que recordar también siempre que, tenemos la opción de dar la vuelta, retomar el camino programado y luchar por llegar al destino propuesto.

¿ Y que me dice Ud. de estas frases geniales?

“ La cosa más valiente que se pueda hacer es pensar por sí mismo”

“ Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente”



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista