Deporte 21-07-2018

Eliminatorias regionales: Equipos linarenses buscarán la clasificación en partidos de vuelta

AFAL y Víctor Zavala se juegan sus cartas

Fin de semana decisivo vivirán las selecciones de la comuna de Linares en los encuentros de vuelta que disputarán, una de local y la otra en calidad de forastera.

La selección de la Linares venció en sus dos encuentros en sub13 y sub 17, respectivamente. Los dirigidos por Carlos Chacón ganaron por 3 tantos a 0; mientras que la sub 17, con muchas dificultades, logró imponerse a Talca por 2 a 1 frente a una selección piducana que mostró un juego muy brusco y que seguramente esta tarde se jugará la opción de impedir que siga avanzando en este torneo regional, pero se pondrá en práctica lo que se ha trabajado durante la semana. El encuentro de vuelta se juega esta tarde en el estadio sur de la capital regional desde las 14:30 horas, primero la sub 13, y posteriormente la sub 17.

LA ZAVALA

Quienes tienen la tarea más complicada son los seleccionados de la Víctor Zavala Bravo, ya que deben dar vuelta el partido en sub 13, puesto que cayeron por 4 a 1, ante Hualañé. Por eso Felipe Cifuentes y Luis Pacheco, quieren dar el golpe en la jornada de mañana desde las 15:00 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra. Los más grandes hicieron tablas sin goles. La dupla integrada por Luis Durán y Enrique Castro saben que tienen la gran oportunidad ganando este encuentro de pasar a la siguiente fase. El valor de la entrada para el duelo que se juega mañana en el polideportivo de la calle Rengo, será de mil pesos.

PROGRAMACIÓN

A pesar que la selección infantil de la Zavala juega el domingo, el presidente Claudio Cofré señaló que la jornada en los adultos se juega de todas maneras para no atrasar el campeonato. Se programó la segunda fecha de la segunda rueda con los siguientes partidos a disputarse también el domingo desde las 10:30 horas. Los encuentros son los siguientes: Baquedano con Toluca, en la Zavala numero 1; Deportivo Yerbas Buenas frente al equipo de Alejandro Gidi, en cancha todavía por definir; San Antonio Lama, en su cancha recibirá al Deportivo Linares; Caupolicán frente a Unión Cobra, cancha Toluca y Batuco con Deportivo Nacional, en la cancha Luis Muñoz.

POSICIONES

En la serie 45, Juventud Batuco es el actual líder del torneo con 26 puntos; en 50 años, Yerbas Buenas, con 27; Senior 35, Oscar Bonilla; Primera Adulta, Yerbas Buenas, 22; y en serie de Honor, Baquedano, con 39.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo