Deporte 18-08-2018

Eliminatorias regionales sub13 y sub17: Equipos linarenses salen a ganar para avanzar a la siguiente fase

Partidos decisivos se juegan este fin de semana

En los partidos de ida los elencos de la comuna de Linares sacaron una importante cuenta de ahorro, como para ilusionarse con dar otro paso en este periplo de eliminatorias regionales infantiles.

La selección sub 17, de la Asociación Víctor Zavala Bravo, dio prácticamente vuelta el guarismo ya que perdía por 2 a1 y lo termina ganando por 3 a 2, al cuadro de Sagrada Familia, en duelo que se disputó en cancha Batuco. Hoy deberán ir a buscar la opción del empate o el triunfo desde las 16:00 horas en el Maule norte. Los dirigidos por Durán y Castro, saben que si se lo proponen pueden hacer un buen partido ya lo demostraron con creces tras la dramática victoria conseguida en la ida.

En tanto que la AFAL, en sub 13 jugó en calidad de forastero y rescató un valioso punto en la ciudad de Talca. Aunque también fue un marcador engañoso y difícil porque si la Villa San Agustín anota el domingo un gol los linarenses tendrán que anotar dos tantos.

Para el dirigente, Ricardo Concha vicepresidente de la Asociación, señaló que “este cuadro si bien juega bien, tiene un excelente portero, pero es inferior al equipo que eliminamos Sagrada Familia. Nosotros en Talca tuvimos ocasiones muy claras, dos balones que se estrellaron en el palo donde pudimos haber cambiado la historia del partido, así que estamos muy motivados como asociación y con el cuerpo técnico que dirige Carlos Chacón. Creemos que si nuestros chicos están iluminados ganamos de todas maneras”.

Consignar que el partido de vuelta se jugará mañana desde las 12:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra y el valor de la entrada será de $1.500 pesos.

LOS COLBUNENSES

En la comuna vecina de Colbún, la AFACOM también tiene a sus dos representantes con vida, en estas eliminatorias regionales infantiles organizadas por ANFA regional. Los colbuneses que se habían dado el lujo de eliminar a su similar de Yerbas Buenas, en el partido de ida no corrieron la misma suerte principalmente la sub 13, que fue goleada por 9 a 0 en San Javier, tendrá que doblegar los esfuerzos desde el pitazo inicial ya que necesita la misma cantidad de goles para intentar llegar a los penales, pero un gol de visitante de San Javier los obligara a doblar la cantidad. Para algunos se ve muy compleja la clasificación, pero existe optimismo en los jugadores de AFACOM, donde necesitan imperiosamente romper las redes, de lo contrario hasta aquí no más llegaría la participación en esta competencia, consignar que el partido de vuelta se juega esta tarde desde las 16:00 horas, en el estadio municipal de Colbun Machicura. La sub 17, ganó en casa por la cuenta mínima y deberá jugar su paso a la siguiente etapa en la capital regional frente al equipo de la Villa San Agustín, duelo que está pactado para mañana en la cancha de Comercio, desde las 15:30 horas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo