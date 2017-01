Opinión 07-01-2017

Elsbeth Schragmüller, la espía de acero

1914, Europa se tambalea por el inicio de la Primera Guerra Mundial. La ciudad de Bruselas que hasta ese momento se mantenía neutral, es ocupada por los alemanes como zona estratégica por su proximidad a Francia. En un edificio de la administración alemana numerosos informes van pasando de despacho a despacho con gran rapidez. Se trata de informaciones que examinan las actividades de las tropas enemigas. Los servicios de espionajes alemanes aún no existen y en su lugar solo está este centro de despacho de información cuyas fuentes muchas veces son dudosas y hacen a los generales tomar decisiones erróneas de las cuales temen un pronto fracaso. Entre todos los informes destacan por su precisión y análisis exacto los firmados con el nombre de un tal “alférez Schragmüller”. El capitán al mando impresionado quiere conocer en persona a ese alférez tan “lucido” que en esos momentos se encontraba en el campo de batalla, pero cuán grande será su sorpresa cuando frente a él se presenta en tenida de combate y con su pistola a la cintura una hermosa mujer rubia de apenas 27 años, quien en tono marcial lo saluda.

Elsbeth Schragmüller nace en Westfalia (Alemania) en 1888. Siendo la mayor de cinco hermanos, creció dentro de una familia militar. Se sabe que estaba dotada de una extraordinaria inteligencia; fue una de las primeras mujeres alemanas en obtener un Doctorado y un Postgrado en ciencias políticas, por ello los franceses la apodaron "Mademoiselle Docteur". Se dice de ella que era fría, calculadora, sumamente lógica, rápida, lista como un lince y de una frialdad casi inhumana. También se dice que sus penetrantes ojos azules descubrían al primer golpe la psicología de quien tenía delante y que como mujer era capaz de volver loco a cualquier hombre. Nunca equivocaba sus juicios y desconocía el sentimentalismo. Era un ser dominante y seductor capaz de conseguir todo lo que se proponía. Todas estas cualidades la hicieron ser reconocida como la “espía de acero” del ejército alemán, pero lo que más la destaco fue su infinito amor al poder y a los poderosos.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Elsbeth se decide a ayudar de una manera más activa a su país. No quería ser una de las miles de mujeres que se agolpaban en las estaciones llevando agua a las tropas que atraviesan la ciudad de camino al frente, por ello utilizando su coquetería femenina consigue un permiso para llegar a Bruselas y a pesar de los riesgos y gracias a su persistencia consigue hablar con el mariscal de campo Von der Goltz quien le concede un pequeño puesto en el campo de batalla en donde tendrá que evaluar y analizar la información de la correspondencia incautada entre los soldados belgas y sus familiares, un trabajo más bien de tipo administrativo, el que enseguida llama la atención al alto mando alemán por la buena calidad de sus análisis e ideas y al poco tiempo la trasladan al "Servicio de Información” en Bruselas: "Tuve en seguida la sensación de participar en un trabajo de muy diferente carácter que estaba directamente envuelto en los grandes acontecimientos de la guerra., pero no tenía idea de que este nuevo destino pertenecía al alto mando y constituía uno de sus puestos más avanzados. No sabía el importante campo de actividades que se me tenía encomendado y difícilmente me pude imaginar la responsabilidad que yo misma tendría durante la guerra mundial”, señalaría años después.

Al informar a sus superiores sobre las características de los tanques como una nueva arma de guerra desconocida para la época no le creyeron, luego del desastre de la batalla en donde estas armas hicieron su debut en la historia se presentó ante el general que le había descalificado y entregándole su arma el hombre se suicidó frente a ella.

Un día, mientras cenaba en un restaurant la casualidad, le hiso conocer a importantes personajes del alto mando alemán que se encontraban en ese lugar y a quienes les propuso la idea de crear una “academia para señoritas espías”. Una vez que su idea fue aprobada se dedicó a buscar a dulces y “delicadas damitas” a quienes instruía personalmente en el arte de la seducción, el baile, la conversación, el huso de armas blancas, de fuego y técnicas de defensa personal (Karate, Judo, Jiu-Jitsu entre otras), se dice que por su academia pasaron la pasional Condesa de Castiglione, la visceral Louise de Bettignies y la mentirosa Mata Hari, a quien odiaba, seguramente por celos debido a su enorme fama. Sin embargo Elsberg Schragmüller es considerada la espía más importante de todos los tiempos, ya que se imbuyó tanto en su rol que además dejó un “Manual del Espionaje” que todavía hoy se enseña a los futuros espías en los centros formativos y es una obra valiosa dentro de la literatura de esa área.

Después de la Primera Guerra Mundial su salida de los servicios secretos fue extremadamente discreta y retoma su carrera académica. Regresa a Friburgo y se convierte en la primera mujer profesora de la Universidad. A lo largo de su recorrido académico publicará algunos artículos de economía y política que todavía hoy son consulta obligada en importantes universidades alemanas. A finales de los años 20 su carrera se interrumpe por razones desconocidas y se muda a Múnich con su familia la cual padece serias dificultades económicas y una enfermedad grave de la madre lo complicara todo aún más. Elsbeth, se hace cargo de su familia y solicita una pensión por el tiempo trabajado durante la guerra, pero no fue escuchada.

Esta alemana que tuvo muchos hombres a lo largo de su vida, murió sola en 1940 a los 53 años al parecer de una tuberculosis ósea y tuvo la suerte de que en vida nunca sufriera un atentado. Es muy probable que si hubiera vivido más tiempo se hubiera comprometido a continuar su trabajo en los servicios secretos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por suerte para los aliados esto nunca llegó a s