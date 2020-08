Opinión 18-08-2020

Elvis ha dejado el edificio





Hace ya 43 años, un 16 de agosto de 1977 que el Rey del Rock, Elvis Presley falleció, dejando tras de sí un legado que muy pocos artistas han podido superar, revolucionó la música e influenció a generaciones siendo hasta el día de hoy un clásico transversal que gusta a padres, hijos y abuelos, siendo su música símbolo de alegrías, momentos importantes, recuerdos hermosos, energía vital y aprendizaje de vida, por ejemplo canciones como “In the Ghetto”, “Suspicious Mind”, entre otras, son y forman parte de la cultura, transformándose en inspiración, relajo y motivación, para muchas personas, entre ellos artistas, músicos y cantantes, que cimentaron en Elvis el futuro de sus carreras; esta acción forma parte de la “Influencia Positiva”.

Se preguntarán qué relación tiene Elvis con la columna de un Carabinero, aparte de ser uno de mis cantautores favoritos, pues ninguna, más bien el concepto acuñado como Influencia Positiva es algo que me llama mucho la atención y he querido compartir con ustedes, como una condición que podemos desarrollar a partir de las dificultades que hemos encontrado en este último tiempo luego de las movilizaciones sociales y en plena pandemia. No es desconocido que nuestras relaciones interpersonales pueden sufrir deterioro como consecuencia de lo vivido, la incertidumbre económica, laboral y social puede generar trastornos y que obviamente afecta nuestra forma de vida y de verla.

En este sentido la vida actualmente, se manifiesta complicada y siendo seres sociales, debemos tomar algunos resguardos para ser una “Influencia Positiva” para quien está junto a nosotros día a día, como Carabinero debemos serlo hacía la comunidad, con nuestros pares en el trabajo y por supuesto, en nuestros hogares. Es por ello que creo pertinente considerar algunas acciones que nos permitan desarrollar una influencia positiva y ayudar a que esta sociedad que ha presentado ciertas patologías durante este período, pueda sanar en parte y convertirnos en personas gratas y no tóxicas:

GRATITUD: Semanas atrás hablamos respecto de ello, pero nunca esta demás señalar que debemos apreciar lo que los demás hacen por nosotros, no hay que escatimar en reconocimiento y agradecimiento.

RECIPROCIDAD: La vida cobra las cosas, ¿Queremos que nos respeten? Pues entonces comencemos respetando, ¿No queremos chismes acerca de nuestras vidas?, no hagamos caso de lo que perniciosamente puedan hablar otros, no hablemos a espaldas de nadie y mucho menos nos metamos en la vida ajena. Seamos nobles, entreguemos sin esperar nada a cambio, la confianza, el entendimiento, la amistad, el respeto no pueden existir sin una contraparte, se cultivan en la medida que lo sembremos día a día.

MIRAR SIEMPRE AL FRENTE: No podemos hacer sentir a nadie inferior, pues no existe nadie en esa condición, todos somos importantes y cumplimos un rol en la sociedad, miremos a los ojos a quien nos saluda, descubramos las expresiones y gestos de las personas que nos rodean, de ellos se aprende mucho, es por eso que debemos mantenernos erguidos y mirando hacia adelante.

ERRADICAR LO NEGATIVO: Dejemos atrás el pesimismo, vivamos sin quejas, sin culpas, evitemos los miedos y las inseguridades, las maldiciones y aquellos dolores innecesarios y pongámonos a trabajar con un enfoque altruista, en donde vamos a mejorar nuestra forma de vivir a partir de nuestro propio convencimiento. La felicidad no es un fin en sí mismo, es un medio que nos lleva a la eternidad.

COMPROMETERSE: La autoridad moral se deduce de la congruencia y la consistencia, para que podamos convertirnos en una persona que influye en otros de forma positiva, de quien se busca un consejo, aquel que ejerce un verdadero liderazgo, debemos buscar ser consecuentes.

NO DEJAR DE APRENDER: Un líder, una persona influyente debe tener sabiduría, conocimiento, habilidad, ingenio y otras cualidades que por añadidura le entregarán prestigio, seguidores y respeto.

DISFRUTAR CADA MOMENTO EN PLENITUD: Es tan simple como aprender a dejar de lado el celular cuando estas en una cena romántica o con tus hijos disfrutando de un juego, por ejemplo. Esto aplica para muchas oportunidades, este necesario aparato nos ha restado vida y felicidad, literalmente la solución está en nuestras manos.

INTEGRIDAD Y HONESTIDAD: Estas cualidades van de la mano y avanzan juntas, debemos tratar de hacer lo correcto, no solo frente a los demás, sino que cuando nadie nos observa, ahí realmente podemos hablar de integridad.

Como personas busquemos ser una “Influencia Positiva” como Carabinero debemos serlo y no sólo parecerlo y eso comienza muy temprano en la mañana, con un saludo cordial a nuestros Carabineros, de forma respetuosa y mostrando lo mejor de sí a pesar de los duros desafíos que debemos enfrentar.

Pues bien, si Elvis contagió con su música e influenció a muchas personas de forma positiva, seguro que cada uno de nosotros lo puede hacer de igual forma o mucho mejor, no solo con la música, sino que, a través de un gesto, un saludo, una acción o con un simple te quiero.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)