Nacional 28-08-2018

Embajador de la palta chilena: Importadores se asocian con Joaquín Niemann para que represente al fruto en EE.UU.

Alrededor de 17 minutos duró la primera conferencia de prensa que da en el país la estrella del golf nacional, Joaquín Niemann, quien este año entró al circuito profesional. Durante las numerosas preguntas de los periodistas que le tocó responder, una palabra se repitió en casi todas sus intervenciones: palta. El joven deportista de 19 años dejó en claro que durante las cinco semanas que permanezca en Chile realizando su pretemporada, sus dos principales tareas serán "hacer crecer el golf en el país" e impulsar el consumo "de paltas acá y en Estados Unidos". "Siempre me ha gustado la palta y siempre me han dicho que hace muy bien para tu rendimiento físico y cómo uno se siente en la cancha", añadió. Seguido de ello, lamentó que en Estados Unidos -país en el que reside durante la mayor parte de su tiempo-, no esté masificado el uso del fruto verde en los alimentos, por lo que cuando está en Chile, dijo, aprovecha de comer "hot dog y churrasco italiano (...). La palta ha estado toda mi vida", enfatizó. Los constantes elogios a la palta tienen una razón. El joven golfista firmó un convenio con los importadores del fruto chileno en Estados Unidos que lo transformó en el embajador oficial del súper alimento en ese país por lo próximos 12 meses. Razón por la cual agradeció "la posibilidad de asociarme con ellos (...). En mi familia van a estar felices". Así lo anunció la Asociación de Importadores de Palta Chilena (CAIA, por sus siglas en inglés) con sede en California. Según señalaron desde el organismo, "el objetivo de esta alianza es promocionar este producto en un mercado tan relevante como el estadounidense".