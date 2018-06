Editorial 03-06-2018

Embarazo adolescente

Recibir durante todo junio indicaciones para complementar el debate del proyecto que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente, fue uno de los acuerdos al que llegó la Comisión de Salud en su última sesión.

Considerando lo anterior, la propuesta en primer trámite deberá comenzar a debatirse en particular durante julio. La idea es ampliar las indicaciones, de manera que el Ejecutivo respalde las presentadas por los legisladores y a su vez, presente otras tantas nuevas puesto que las que existen fueron redactadas por la administración anterior.

Cabe recordar que la propuesta intenta solucionar varias carencias que se han detectado en nuestra legislación con respecto al tratamiento de la sexualidad, por lo que se basa en un estudio realizado por una importante consultora.

Existe coincidencia en enfatizar en la importancia de dar lugar a una política de educación sexual que termine englobando aspectos tan esenciales como la protección del embarazo adolescente.

Los padres de las jóvenes que se están embarazando no han tenido ningún tipo de educación sexual. Es difícil pedirles a ellos manejar el tema si no saben cómo. Por eso es el Estado el llamado a impulsar una política donde intervengan los ministerios respectivos, de manera de dar lineamientos básicos considerando cómo hoy viven los jóvenes la sexualidad.