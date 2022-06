Policial 10-06-2022

Emergencia por incendio en camino a Panimávida dejó reclamos de Bomberos en Linares

Alrededor de las 21:57 horas del miércoles, Bomberos de Linares acudió a un incendio estructural que afectó a una vivienda, en el sector de Camino a Panimávida, callejón La Flor número 3, activando la concurrencia de 2 unidades al lugar para controlar la emergencia.

Una estufa a combustión lenta fue el punto de inicio del siniestro, al inflamarse ropa que estaba cerca para secarla. La situación fue normalizada, abocándose los voluntarios a realizar las labores de revisar las dependencias para mayor tranquilidad de los residentes.

Fue luego del trabajo desplegado en el lugar, que el Comandante de Bomberos de Linares, Carlos Retamal, señaló a los medios de comunicación reclamos hacia un representante de un medio de comunicación on line, con el cual casi colisionó mientras se trasladaba en su auto particular a lugar de la emergencia por el incendio. “Nos encontramos en una esquina y casi me colisiona con su móvil, lo que considero una irresponsabilidad. Hago el llamado a las autoridades pertinentes para fiscalizar y evitar mayores problemas o una tragedia que lamentar, porque no es la primera vez que ocurre”.

Posteriormente, mediante un comunicado de prensa, el Superintendente de Bomberos en Linares, Marcelo Retamal, explicó que a raíz de lo sucedido en la emergencia mencionada, “hemos tomado conocimiento de lo sucedido… respaldamos sus declaraciones y lamentamos lo ocurrido, ya que se puso en riesgo su integridad y la de algunos de nuestros bomberos voluntarios; todos los cuales se dirigían a una emergencia. Como Cuerpo de Bomberos nos reservamos la posibilidad de dar cuenta de esta situación a las autoridades competentes, con el único fin de evitar que situaciones como las ocurridas no se repitan”.