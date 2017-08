Opinión 20-08-2017

¿Emigrante – inmigrante o migrante?

“El problema NO es la inmigración, es la educación. Ser distinto NO es ser inferior”, autor desconocido.

Hace poco, la prensa de la capital ( El Mercurio) informaba el 13.08.) que el total de “ migrantes” venezolanos, a dicho día era de 64.516 y que se proyectaba para fines de este año 90 mil , su causa era la grave crisis política-social ,que aqueja a ese país.

Sabido es que familias enteras han llegado a Chile, en su mayoría con estudios universitarios y vienen a trabajar en lo que sea .El fenómeno de la inmigración a nuestro país ,ha experimentado año a año un crecido aumento ,por lo que ya está en el debate público, llegando incluso dos Candidatos Presidenciales a proclamar de que ya es hora de “ cambiar las normas de inmigración” ( Emol). ¿ En qué sentido pensamos nosotros, en seleccionar o prohibir?.

Notó Ud. que se ha hablado de “ migrantes” ( Mercurio) y en el otro de emigrantes?.( Emol) Agrega este último medio informativo, que hasta el momento un poco más de 470 mil extranjeros han elegido Chile como destino para vivir ( siendo 28 mil estudiantes universitarios que vienen a cursar sus estudios)

Hemos leído un informa del Departamento de Extranjería ,que los foráneos alcanzan l 2,8 % de nuestra población .El 75% provienen del Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil .Otros provienen mayoritariamente de España, Usa o China. Entre los años 2005 y 2014 hubo un aumento de migrantes de un 123%. Radicándose en Santiago el 60% y en la provincia de Tarapacá un 7,5%.

Pero tenemos más datos al respecto: 12,5 años de escolaridad tienen como promedio los inmigrantes .Ahora vean que piensan los chilenos de ellos: un 60% de los santiaguinos, creen que los inmigrantes son un aporte para el país y un 55,6% estiman que el estado debe preocuparse primero de los connacionales antes que los foráneos.( Encuesta de la U. Central) el 14 del presente ,el diario “ El Mercurio” informaba del explosivo aumento de inmigrantes en Chile y su afiliación a las AFP que casi se triplica desde el 2014 y que son los Haitianos los que más crecen. Al respecto, textualmente en un acápite dice • El fenómeno de nuevos inmigrantes explica el incremento de extranjeros en el padrón de afiliados en este último tiempo”.

De la simple lectura de lo informado por los diarios antes nombrados, Ud. ya se habrá dado cuenta que se habla de: Migrantes – Emigrantes o Inmigrantes. Por otra parte, debo reiterar que lo que Ud. puede leer en mi columna siempre serán materias culturales, que trato de transmitir quizás a mis lectores, con el ánimo de enriquecer el acervo cultural de cada cual .Por lo mismo acotaré que los términos antes nombrados NO son sinónimos, por lo que ,no es adecuado emplearlos indistintamente.

El Diccionario Académico nos dice que EMIGRANTE es aquella persona que sale de un país para instalarse en otro. Un INMIGRANTE, es aquella persona que llega a un país para establecerse en él y MIGRANTE, es un término que se usa también para ambos casos. Es la persona que < migra> sale de su país para establecerse en otro.

¿ Cómo llamar entonces por ejemplo a los haitianos que han llegado a nuestro país? Simplemente INMIGRANTES.

Cuando ellos salieron de Haití Emigraron y cuando ya se establecieron aquí ,pasan a denominarse Inmigrantes. Es preferible pues, usar los términos de emigrantes e inmigrantes, por ser más específicos que migrantes.

En resumen, la diferencia entre emigrante e inmigrantes va a depender del punto de vista que si se va, es un “ emigrante”, mientras que el que llega a un país es un” inmigrante”.

El “ migrante” por su parte, es aquel individuo que se desplaza de un lugar del que es originario a otro distinto- De tal modo que todo inmigrante y emigrante es también un “ migrante” Vaya para comprender mejor eso último un ejemplo: “ hay muchos más migrantes hoy, que hace 100 años atrás”.

Ve Ud. amable lector, que existen diferencias entre algunos conceptos que, aparentemente significan lo mismo , pero no lo son.¿ Acaso no hay diferencia entre oír y escuchar? Entre urgencia y emergencia, entre sueldo y salario, entre grupo y equipo. Como docente, dejo ahora a Ud. esta tarea de estudiar o investigar cuáles son las diferencias .Ud. mismo se calificará ¿ de acuerdo?

Termino recordando a Librado Rivera, quien escribió: “Si fuese la patria como una madre cariñosa que da trabajo y abrigo a sus hijos, si les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla”. Pensamos nosotros ¿Quién abandona su patria por puro gusto? Nadie. Por lo que os invito a todos a ser atentos, cariñosos con los inmigrantes que han llegado hasta estas tierras linarenses, aunque tengan otro color de piel, pues como veremos en otro artículo todos genéticamente procedemos de un mismo tipo de gen.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista