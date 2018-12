Opinión 19-12-2018

Emilia Nuyado, primera diputada mapuche huilliche

Emilia Iris Nuyado Ancapichún es una diputada de origen mapuche-huilliche. Desde el 11 de marzo de 2018 se desempeña por el distrito 25 de la Región de Los Lagos, donde se destaca por su carácter fuerte, orden, humildad; conocida por su alegría y porque saluda a todos los trabajadores con los que se encuentra en el Congreso.

Militante del Partido Socialista de Chile desde el año 2000, ha sido concejala durante cuatro periodos en la comuna de San Pablo (Región de Los Lagos). También es consejera ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), estando en el cargo durante tres periodos. En sus cargos ha sido electa popularmente con las primeras mayorías.

Participó en las elecciones parlamentarias de 2017, postulándose como diputada por el distrito 25 (Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Los Muermos). Fue elegida con 8142 votos.

Su conducta tiene que ver mucho con su origen. Estudió en una escuela rural, a la que iban muchos niños descalzos. Tiene nueve hermanos y es soltera. Siempre ha estado presente en el cuidado de su madre, quien padece de Alzheimer.

A la política ingresó gracias a su experiencia en organizaciones sociales del mundo indígena, en especial en comité rurales de mujeres y en la comunidad Huacahuincul.

Al asumir el cargo de diputada, su prioridad fue ser parte de la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos Originarios y en la de Agricultura, dos temas que están estrechamente vinculados al mundo indígena.

Toma su trabajo muy en serio y su acción de congresista lo indican así con su 100 % de asistencia a la Cámara de Diputados; ha presentado y participado en 15 mociones y 68 oficios a organismos públicos.

No olvida sus raíces y al contrario de muchos de sus colegas diputados, no se privilegia de bienes materiales, tiene un equipo reducido de trabajo y no posee auto y para viajar a Valparaíso lo hace en bus.

La muerte de Emilio Catrillanca le afectó profundamente, ha criticado con dureza al gobierno y a Carabineros. Tras este criminal suceso, manifiesta: “Vemos una vez más, y como siempre ha sido en todos los procesos cómo es el actuar de Carabineros. Queda claro, tal como pasó con la Operación Huracán, donde las pruebas fueron falseadas, y que aquí fueron eliminadas las reales”.

En la interpelación al ministro Chadwick, no será la primera vez que se enfrente a un ministro por la causa mapuche. Confrontó al ministro de Justicia para que el machi Celestino Córdova, asistiera a una ceremonia religiosa y lo logró.

Cuando comenzó la interpelación, Emilia Nuyado, lo hizo en su lengua ancestral, en mapudingún, y dijo también ante la tribuna y los parlamentarios que se encontraban en la sesión, que es la primera vez que el pueblo mapuche interpela al estado de Chile y esta oportunidad la tiene hoy y es histórica.

Durante la interpelación al ministro quedó en claro las desconfianzas y responsabilidades de las fuerzas de Carabineros desplegadas en la zona, a raíz de actuaciones fuera de la ley y de los intentos de algunos de sus funcionarios, por obstruir la acción de la justicia y que, deben ser juzgados por los Tribunales de Justicia.

El jefe de gabinete reconoció que el comunero fue asesinado sin que mediara circunstancia alguna que lo justificara -ya que no portaba armas y su presencia en el lugar de los hechos fue casual- un contexto que ciertamente empaña gravemente la misión y mandato constitucional de Carabineros, debilitando el estado de derecho y colocando al gobierno en un complejo pie político y sus responsabilidades al dar crédito y avalar estas acciones de Carabineros sin hacer las consultas judiciales pertinentes e incluso de imputar e injuriar al menor que acompañaba a Catrillanca como receptador de los supuestos vehículos robados, un menor que no tiene ni los medios ni los contactos de este ilegal negocio.

Pero lo más sorprendente es que tanto la diputada interpeladora como otras voces pusieron en duda las medidas policiales exageradas aplicadas en la zona -lo que tornaría completamente desproporcionado el despliegue de más fuerzas policiales- en comparación a los altos índices de delitos graves y violencias en varias regiones del país que triplican los casos en comparación a la Región de la Araucanía, como por ejemplo, la Región Metropolitana, donde estos despliegues policiales son normales y no exagerados.

Unas de las más recordadas preguntas de la diputada Nuyado al ministro Chadwick fueron:

“¿Qué esperaba usted, cuando entrenaron un comando especial para prepararse para la guerrilla?”

“¿Existe alguna responsabilidad política en el asesinato de Camilo Catrillanca?”

“¿Cómo esperaba usted encontrar la paz, utilizando la violencia en el territorio mapuche?”

“¿Considera Ud., ministro que se puede dialogar con asesinatos, que se puede dialogar con militarización?

¿Considera usted que eso es posible para generar paz que usted dice que va a encontrar bajo su mirada, bajo su cosmovisión e investidura?”

Le dijo también sobre el propósito de ese armamento de guerra para generar “la paz”, una paz enmascarada, pues se trata de una pacificación impuesta a un pueblo ancestral que lucha por su territorialidad y sus derechos fundamentales.

“Ahora le toca a los Tribunales de Justicia, para que cumpla su misión de ejercer justicia y también quedó en claro el poder de las Redes Sociales en la lucha y búsqueda de la verdad y el gran aprecio que siente la mayoría de nosotros, los chilenos, por nuestros hermanos compatriotas mapuches y pueblos originarios”.





Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista