Deporte 31-05-2017

Emocionante evento para Luis Gavilán, utilero de Deportes Linares

Aunque no fue la cantidad de público que esperaban los organizadores, la venta de entradas por lo menos fue positiva. Fue un partido muy interesante entre los cadetes de Deportes Linares, de los años 80, y el equipo de Audax Italiano de todos los tiempos, comandado por Marcelo Zunino.

Los “tanos” llegaron muy temprano el sábado y fueron recibidos por el alcalde Mario Meza Vásquez, en el edificio consistorial, incluso le regalaron una camiseta a la primera autoridad comunal. Luego también en periplo hubo entrega de un galvano por parte del alcalde al paramédico linarense René ”palomito” Lara, quien actualmente integra el staff de la selección chilena que se comienza a preparar para la Copa Confederaciones en Rusia.

Una vez finalizado este partido amistoso, tuvimos la oportunidad de conversar con el principal protagonista de la jornada, el querido Luis Gavilán, quien estaba muy emocionado y feliz por este evento: “quiero agradecer al equipo de Audax de todos los tiempos, por haber venido a colaborar y a quienes desinteresadamente me apoyaron”. En tanto su esposa Alicia, señaló que fue un evento muy bonito: “la verdad que estamos emocionados al ver que tanta gente se acuerda de mi esposo y lo quieren mucho a pesar que ya han pasado más de 50 años que ha estado alejado de la institución. Fue muy gratificante cuando pasamos por la pista de cenizas y observamos que los asistentes al estadio se pusieron de pie para aplaudirlo, esas cosas no se olvidan. Por eso estoy súper agradecida de todos los que estuvieron en el estadio y los que a lo mejor no llegaron, pero nos cooperaron comprando una entrada”.

EN LO FUTBOLÍSTICO

La Copa que fue donada por el alcalde Mario Meza fue para el elenco de Audax Italiano, de todos los tiempos tras vencer por 3 a 1 al equipo de los cadetes de Deportes Linares, de los años 80, marcador que sin duda quedará sólo para la estadística porque en el campo de juego siempre hubo amistad por parte de ambos cuadros, que se pusieron la camiseta para ayudar al querido Luis Gavilán.

Los albirrojos de aquella década formaron de la siguiente manera: González, Bustamante, Quintana, Torres, Tapia, R. Molina, E. Molina el cafetero Carlos Mina, Zapata, Castillo y Pérez.

FOTO: Luis Gavilán junto a su esposa.

2: El alcalde Mario Meza también entregó un reconocimiento al linarense, paramédico de la Selección Chilena René “Palomito” Lara.