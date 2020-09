Deporte 25-09-2020

Emotivo conversatorio con deportistas adaptados maulinos



Tenimesista Luis Flores, la bochista Teresita Ponce y el atleta Jorge Castillo compartieron a través de una charla virtual sus vivencias y motivaron a los asistentes a elegir el deporte como una expresión de vida y satisfacción personal.



Un enriquecedor conversatorio con destacados deportistas maulinos organizó a través de la plataforma zoom, la mesa intersectorial del deporte adaptado e inclusivo del Mindep-IND.

Participaron el tenimesista paralímpico, Luis Flores Bustamante, clasificado para representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, 2021; la atleta y lanzadora de bochas, Teresita Ponce Quinteros y el atleta Jorge Castillo, velocista y lanzador de la jabalina.

Con gran entusiasmo los tres jóvenes dieron testimonio de cómo se integraron al deporte, el apoyo recibido por sus familias y los éxitos que han logrado en el tiempo.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos “muy contenta. Tuvimos presencia de autoridades y deportistas desde la Región de Arica y Parinacota hasta Aysén, lo que demuestra que el tema del deporte adaptado e inclusivo es de interés general en el país. La Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016/2025 contempla su incorporación y eso hemos hecho a través de esta mesa regional. Nuestro sello está enfocado hacia allá. Ambos deportistas nos hicieron participe de su historia como deportista y con ello entregarnos la importante que ha sido su entorno familiar en su trayectoria deportiva. Por otro lado, nos mostraron sus emociones de los triunfos y cómo el deporte les ha transformado sus vidas”, dijo la autoridad del deporte regional.

A medida que fue fluyendo el diálogo, se fueron conociendo las vivencias de los tres deportistas.

Teresita Ponce contó “el deporte me ha ayudado a poder interactuar con otras personas. He tenido algunos logros compitiendo por la Región. Un tercer lugar Nacional en los 200m planos en 2017 y también un tercer lugar en las bochas. Esta experiencia me ha sentido más integrada. El deporte a uno lo ayuda en lo personal. Saber que uno es capaz. Tener una discapacidad no es una limitante para lograr un objetivo. Cuando estaba más chica pensaba que nunca iba hacer deporte. Partí haciendo tenis, hasta que llegué a lo que hago”, explicó.

En la actualidad, la deportista realiza un diplomado en control de gestión.



ELIGIERON EL DEPORTE



Con mucha atención, los cerca de 70 asistentes al conversatorio fueron escuchando aspectos desconocidos en cómo ellos se iniciaron en el deporte.

El atleta Jorge Castillo indicó “recuerdo muy bien una imagen deportiva en Beijing 2008. Lo veía lejano. Decía ¿tengo una discapacidad y no voy a poder hacer deporte? Como que no era parte de mí. En el colegio te hacían creer que no servías para la educación física. Así llegué a Teletón. Le pedí a la fisiatra que quería hacer deporte. No pretendía competir, sino para aprender algo rutinario. Sin embargo, el profesor Cristián Cherif fue fundamental. Me preguntó qué deporte quería hacer. Empecé en el tenis, pero no era para mí. Él me propuso competir en Santiago. Me insistió, hasta que fui. Participé en los primeros nacionales paralímpicos y me di cuenta que podía correr. Gané en los 100m planos. Mi cabeza explotó de emoción y aquí estoy”.

Jorge agradece al deporte lo feliz que es hoy, añadió.

En tanto, el tenimesista Luis Flores explicó “yo jugaba fútbol, hasta que un día un jugador me cayó sobre la espalda y sufrí un daño en la médula. Me motivaron hacer tenis de mesa. Lo fui tomando más profesional. Me fui a vivir a Santiago, entrenando dos veces al día, toda la semana. Poco a poco fui logrando un mejor nivel hasta participar en campeonatos internacionales. Argentina y Costa Rica, los primeros, pero uno de los logros más importantes que he tenido fue el año pasado en Lima, en los Juegos Paralímpicos. Obtuve dos segundos lugares, en individuales y por equipos. No pude clasificar directamente a los Juegos Paralímpicos, así que busqué clasificar por ránking. En enero, salí campeón en Polonia, quedé 8° y clasifiqué. Sigo entrenando en casa gracias a la implementación que me ha entregado el IND y estoy en ese proceso, esperando el momento de volver a Santiago”.

Los conferencistas coincidieron que sus familias han sido el pie angular para su desarrollo deportivo.

Se han transformado en agentes motivadores de lo que realizan.