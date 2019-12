Deporte 17-12-2019

Emotivo evento solidario de la Generación Dorada de Deportes Linares para apoyar a Luis Pacheco



- Hubo distinciones especiales

Una vez más la Generación Dorada de Deportes Linares se puso la camiseta de la solidaridad para realizar este evento deportivo y apoyar a quien, por más de 18 años, se puso los colores de la institución linarense. Hablamos de Luis Pacheco, quien llegó en el año 1971 a Lister Rossel, como delantero. Pero, la sabiduría de don “Tuca”, quien le dijo textualmente usted no es 9, es defensa y lo colocó en ese puesto como central, le permitió triunfar y posteriormente es llamado por Regional Atacama, para defender esa camiseta. Aunque luego vuelve porque extraña su ciudad de Linares, donde estuvo por más de casi dos décadas aproximadamente para finalizar su carrera futbolística.

Actualmente, Pacheco está pasando por un difícil momento de salud y debe operarse de un problema que tienen en su columna: “quiero agradecer a toda la gente que acompañó este partido, especialmente a la Generación Dorada y a los amigos de Unión Colbún. No es fácil para una persona que gana un sueldo que no le alcanza para pagar esta intervención. Me habían entregado un presupuesto de más de 12 millones de pesos. Cuando fueron a conversar conmigo para este evento en un principio no quería, pero estoy feliz con este apoyo en tiempos complicados que te pone la vida. Pero tengo mucha Fe que toda saldrá bien por que cuento con el apoyo de grandes amigos, como se demostró en la jornada de hoy”.

El presidente de la Generación Dorada, Chelo Gajardo, dijo estar muy contento porque siempre ha contado con el apoyo de este grupo de jugadores que tienen un tremendo corazón: “gracias a todos por estar aquí y a las empresas que nos apoyaron con los galvanos”.

DISTINCIONES

En la oportunidad se entregaron algunos premios, como, por ejemplo: Al goleador histórico de Deportes Linares, Patricio Bonhomme, quien no llegó a la cita, pero igual se le entregará esta distinción. Reconocimiento, para Luis Pacheco Sepúlveda y el paramédico de la selección chilena el linarense Rene “palomito” Lara. Se distinguió también al arquero Luis Tapia, quien quedó en la historia tras anotarle a Huachipato, un gol de arco a arco, cuando corría el año 82.

En la ocasión se reconoció a través de un galvano al ascenso de Deportes Linares, que fue recibido por el Gerente Gabriel Artigues. Un estímulo a la barra de los albirrojos que estuvo en cada estadio donde jugó el “depo”. Se agradeció el apoyo del alcalde Mario Meza Vásquez, quien siempre ha colaborado con estos eventos solidarios facilitando el recinto deportivo.

Finalmente, “palomito” Rene Lara, hizo entrega a Luis Pacheco, de la camiseta de la selección chilena autografiada por todos los jugadores nacionales.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo