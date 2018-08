Social 07-08-2018

Emotivo funeral de gestor cultural Javier Chinchón

Se desempeñó en el Instituto Cultural y en la Oficina de Turismo del municipio

Ayer, luego de una misa oficiada en la Iglesia Catedral, se realizó el funeral del profesor de arte y gestor cultural, Javier Chinchón Faúndez, quien, por causas que se investigan, se quitó la vida la noche del viernes en su domicilio de calle Quilo en esta ciudad.

Se había desempeñado laboralmente en el Instituto Cultural y en la Oficina de Turismo del municipio de Linares.

Durante su despedida intervino su amigo de la infancia, Luis Alvarez, recordando que fueron compañeros de curso y de banco hasta egresar de 4° medio en el año 1978.

“Nos distanciamos por un tiempo, debido a que él se fue a estudiar a Santiago y yo a Valdivia. Pero año a año, en ese período de estudio de la Universidad, nos encontrábamos y cultivamos la amistad. Javier, luego se casó con Susana, que le dio dos hijos: Susana y Esteban. Por mucho tiempo trabajó en Santiago para posteriormente volver a Linares para trabajar en un tema que le apasionaba que era la cultura, desempeñándose en el Instituto Cultural y en la Oficina de Turismo”.

“Nos gustaba mucho el fútbol. A Javier le gustaba Deportes Linares y la Universidad de Chile. A mí, en tanto, Deportes Linares y Colo-Colo. A pesar de no coincidir en este gusto nos respetábamos y teníamos la capacidad y tolerancia para ser siempre amigos”.

“Pronto a cumplir 40 años de haber egresado del colegio, he vuelto a ver a muchos de nuestros amigos que hoy también están tristes por la partida de esta gran persona. Javier fue sencillo, quitado de bulla, pero de mucho afecto, de expresión verdadera en la alegría y las tristezas. Una persona auténtica a la que le quedaba mucha vida, pero como decía mi padre: no se le puede torcer la mano al destino”, expresó.

Javier Chinchón dejó de existir a la edad de 57 años. Fue sepultado en el Parque Las Rosas de esta ciudad.