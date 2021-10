Deportes 28-10-2021

Emotivo Homenaje a Luis “mariscal” Pacheco, junto a ex jugadores de Iberia

- Alcalde entregó dos buenas noticias que irán en apoyo de quien vistiera los colores albirrojos

Una linda fiesta se vivió en la cancha de Unión Yungay. Siempre lo hemos dicho los homenajes que valen, son los que se hacen en vida. Por esta razón, un grupo de amigos encabezados por Carlos Méndez y Francisco Bravo, en compañía del concejal Cristian González Monsalve, se unieron para recordar un clásico de antaño, frente a Iberia. La finalidad era ayudar a Luis “mariscal” Pacheco, quien tiene problemas de salud. Hace muy poco tuvo una trombosis. Fue grato ver en la cancha a jugadores de la época dorada de Deportes Linares, enfrentando a los ex jugadores de Iberia de todos los tiempos. Se disputó también la Copa de la Amistad, que llevaba su nombre.

El alcalde Mario Meza Vásquez, dijo que “los homenajes deber ser en vida, pudiendo hacerlos. Es grato recordar a Luis “mariscal” Pacheco, quien era una barrera impenetrable en la década de los 80, capitán, era el líder indiscutido. Las instituciones siempre permanecen en el tiempo, pero los hombres pasan, pero Luis Pacheco, sin duda que es una institución, un gran referente. Su legado ha traspasado generaciones, y queda de manifiesto con la presencia de sus ex compañeros de profesión que hoy lo han acompañado en este reconocimiento”.

DOS BUENAS NOTICIAS

Meza, agregó que “no bastan los diplomas, porque después se van todos para su casa. Hay dos reconocimientos adicionales , el primero de ellos , voy a proponer al honorable concejo municipal de nuestra ciudad , que una de las canchas al interior del estadio Tucapel Bustamante Lastra , lleve el nombre de Luis “mariscal” Pacheco , pero además de eso también hay que colocarse todos los meses. Está pasando por un momento de salud complicado Luchito Pacheco , por eso todos los meses en mi periodo como alcalde , entregaremos un apoyo económico, porque no puede trabajar. La idea es que él tenga una buena calidad de vida y para eso vamos a trabajar”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo