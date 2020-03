Opinión 04-03-2020

Empedrado, el encanto de la sencillez



Empedrado “mágica aventura verde”, describe el folleto de Sernatur a esta singular y bella comuna .Llegamos al lugar después de un recorrido por un sinuoso camino asfaltado donde se aprecian vestigios del abrasador incendio que casi llegó al pueblo.. acunado entre el verdor de arboledas, salvadas del siniestro, nos encontramos con calles perfectamente delineadas de acuerdo a la depresión del terreno. Entre la Cordillera de la Costa a una distancia aproximada de 105 kilómetros saliendo de Linares, camino a Constitucíon, en un desvío hacia la izquierda., debidamente señalizado.

Impresiona su plaza donde el follaje de sus añosos árboles trasmiten la tranquilidad que invita al reposo y la contemplación.

La plaza te captura el alma y dentro de su transparencia de sombras y quietudes se manifiesta un sentido de pertenencia que me hizo apropiarme de sus escaños, sentí que todo era mío, solitaria , sin gente, la plaza era mía, su fuente donde convergen ocho caminos enmarcados en céspedes y flores delicadamente distribuidas. Según se informa en el folleto la plaza en su diseño actual, obedece a la idea don Otto Jauch,( padre de doña Ema Jauch, esposa de don Pedro Olmos), que tomó como señal inspiradora, los jardines del palacio de Versalles, Francia.

La tranquilidad del ambiente de esa plaza es tan reparadora que nos invade un encantador letargo que induce a no moverse del lugar y aspirar la caricia de sombras y brisas que vedan la entrada del calor de febrero, como una tenue muralla de frescura. Así se descansa, se contempla, se piensa en lo bueno que puede ser un corto paseo donde se descubre la maravilla de estar ociosa y encantada de la sencillez de un lugar, disfrutar sin tener apuro alguno, solamente bienestar y relajo.

Todo queda cerca, las casas bien cuidadas y conservadas como si los años y cataclismos, no se atrevieran a devastar la delicada integridad de su belleza.

Al recorrer sus calles, se encuentran construcciones perfectamente estructuradas para no interrumpir la línea que idealiza su alma de pueblo.

En un costado de la Municipalidad se yergue una estatua metálica que representa un fornido leñador y a su lado una mujer recolectora de hongos. Simbolizan la actividad común de parte de sus pobladores.

Cercano está el Museo Arellano que deja atónito a los visitantes, hay diversidad de objetos de arte, antigüedades, documentos, pinturas, lozas, arpilleras, figuras, etc.etc. Distribuidos de tal manera que las horas se estrechan consultando por su procedencia y origen a una amable dama, encargada del Museo, desde hace 20 años, doña María Eugenia Cancino que con excelente disposición aclarara todas nuestras interrogantes. y está llana a proporcionar la información requerida. Así me enteré de la existencia de una gran persona que por fortuna tuve la oportunidad de conocer y que amablemente nos invitó a su residencia. Al llegar a esa casa nunca imaginamos que detrás de esas puertas, íbamos a descubrir un mundo increíble. Iban saliendo a nuestro paso colecciones de objetos de arte impregnando nuestro espíritu de belleza pura; la emoción de sumergirnos en otros mundos; de clérigos, imágenes sagradas, antiguos libros, lozas estampadas añosas y pulcras, viejas máquinas de escribir, en fin , un infatigable recorrido entre la historia, el arte y la religión. Muy digno de admiración el señor Manuel Arellano Núñez, Profesor e incansable viajero que rescató de diferentes lugares un objeto interesante por su procedencia y valor cultural. En sus primeros años se familiarizó con nuestra ciudad ya que estudió en el Instituto Linares. Ha dedicado toda una vida a coleccionar objetos que disfruta y comparte pues donó parte de su colección para la creación del el museo del pueblo, que merecidamente lleva su nombre, cuando celebró los 150 años de su fundación. Posteriormente traspasado al Cuerpo de Bomberos de Empedrado y ya tiene destinada la otra parte a una institución que se preocupará en lo futuro a exhibirla para beneplácito de los amantes del arte y la cultura. Nos sentimos honrados de haber conocido a este amable señor, que como todos los seres valiosos e importantes de este mundo es sencillo, auténtico y generoso.

Gratamente impresionados con nuestra visita a Empedrado, un lugar donde se puede vivir tranquilo, donde hay acogedoras residencias para degustar una deliciosa comida, atendidos familiarmente, donde no somos extraños para nadie., donde no llega la carga negativa de las grandes ciudades. Donde no existen malos hábitos ni hechos delictuales, sólo tranquilidad, armonía y buen vivir. Es de esperar que conserve siempre esa paz que le caracteriza, el silencio de su hermosa plaza, la quietud de sus calles, la amabilidad de su gente, el encanto de sus arboledas. Me dejó una dulce dependencia, volvería muchas veces a visitar ese bello pueblo que marcó nuestro corazón con un signo de gran admiración.





(Tily Vergara)