Nacional 11-04-2020

Empendedores y gremios empresariales destacan segundo plan fiscal: "Apunta a dar tranquilidad a quienes viven del día a día"

Para paliar las consecuencias económicas que el covid-19 ha provocado en el país, este miércoles el Gobierno anunció un nuevo plan fiscal a fin de proteger a aquellos grupos que no fueron incluidos en el primer paquete de medidas: trabajadores informales, pymes y emprendedores. La iniciativa contempla un gasto de US$2 mil millones para ir en ayuda de los trabajadores informales más vulnerables y líneas de crédito con garantía estatal para todo tipo de empresas, puntos que fueron destacados por distintos actores del mundo empresarial.

"Valoramos este conjunto de medidas que van en la dirección correcta, poniendo el foco en emprendedores y trabajadores independientes más vulnerables. También es muy importante el apoyo que se les entregará a las pymes, para que cuenten con liquidez y se eviten los cortes en la cadena de pagos", declaró el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. Según dijo, "hoy resulta clave apoyar a las familias y la sobrevivencia de las empresas, para que una vez que superemos la emergencia sanitaria, volvamos a levantar la economia". Postura similar a la que manifestó Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores: "Celebramos los US$ 2 mil millones porque vienen a hacerse cargo de muchos emprendedores y trabajadores por cuenta propia que no estaban formalizados a través de empresas y emitían boletas para poder trabajar". En ese sentido, Swett también destacó "los US$ 24 mil millones en líneas de créditos y que estos créditos tengan en muchos casos un 85% o un 70% de garantía, para el mundo de MiPymes", aunque expresó su "preocupación con que muchas MiPymes no son sujetas de créditos en los bancos, por lo tanto el proceso de cómo se van a bancarizar será un desafío no menor a la hora de que esta liquidez pueda llegar a sus empresas".

Por su parte, desde la Sociedad Nacional de Agricultura dijeron "agradecer" y "valorar" que el Gobierno impulse medidas rápidas para enfrentar la crisis, "tanto en el ámbito económico como de salud". "Sabemos que el esfuerzo que se está haciendo (el Ejecutivo) es grande, sobre todo lo que dice relación al potente plan de garantías por hasta US$ 3 mil millones para movilizar el crédito, que hoy es esencial para que las empresas se reactiven y la actividad económica se recupere. Las compañías deben tener liquidez para cubrir sus necesidades y a través del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (FOGAPE) el apoyo se verá materializado", indicaron. Asimismo, valoraron "que tanto las medidas como el mensaje entregado hoy por las autoridades apuntan directamente a dar tranquilidad a quienes viven del día a día, como ocurre con los 2,6 millones de trabajadores informales que hay en el país, siendo el sector agrícola el segundo mayor incidencia con 11,3%, de acuerdo con cifras del INE".