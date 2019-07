Policial 03-07-2019

Emplazan al gobierno a ponerle urgencia al proyecto de ley de "toque de queda" para menores de edad

Ponerle urgencia al proyecto de ley de “toque de queda”, es el llamado que hizo el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, quien en el mes de abril -acompañado por otros parlamentarios- presentó la iniciativa legal ante la Cámara Baja.

Y es que en palabras del legislador, “los municipios no tienen atribuciones legales para ejercer esta medida, por lo que la consulta ciudadana llevada adelante por distintas municipalidades del país, quedará en nada mientras el Ejecutivo no le dé la urgencia para convertirlo en ley de la República”.

El proyecto de ley "Horario Protegido", tiene por objetivo combatir la drogadicción y la delincuencia en niños y adolescentes. La propuesta inicial es restringir su presencia en las calles entre las 00:00 y 06:00 horas.

En concreto, explicó el diputado Urrutia, "la idea matriz es que los menores de edad no puedan transitar solos entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, salvo que lo hagan con sus padres o un adulto responsable, o que existan circunstancias como por ejemplo, estén realizando labores estudiantiles, que puedan justificar y demostrar".

“Lamentablemente el flagelo de la droga y el alcohol en nuestro país muestra cifras dramáticas y esta es una realidad que debemos enfrentar como sociedad e implementar herramientas e instrumentos que sean factibles y nos permitan contar con un control sobre nuestros menores”, argumentó el parlamentario.

Finalmente, el diputado Ignacio Urrutia reiteró el llamado al Ejecutivo a ponerle la urgencia tan necesaria a este proyecto de ley.