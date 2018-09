Política 25-09-2018

Emplazan al gobierno a revisar impuesto específico al combustible

Como una situación preocupante calificó el diputado DC, Raúl Soto, las nuevas alzas a todos los combustibles, particularmente la bencina, que alcanza su valor más alto durante los últimos 4 años, lo que a juicio del parlamentario, “afecta de forma directa al bolsillo de la clase media”.

Ante eso, propuso nuevas medidas para mitigar esta situación y solicitó al Gobierno revisar el impuesto específico al combustible. Ello, en el contexto de la tramitación del proyecto de “modernización tributaria” que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y que según lo explica el diputado “no existe un mejor escenario que este”.

Al respecto, Soto propuso “abrirse a revisar la situación del impuesto específico al combustible y ver la posibilidad de rebajarlo e incluso de eliminarlo, de manera tal, que podamos quitar la carga que hoy está sobre los hombros de la clase media”.

Asimismo, sostuvo que “si bien sabemos que este es un impuesto que reporta una recaudación muy alta y que es significativa para realizar beneficios sociales y políticas públicas que van en beneficio a la población, no podemos pretender seguir afectando con ello a la clase media”.

Soto planteó distintas alternativas para buscar “nuevos nichos de recaudación” y explicó que estos pueden ser “el mercado de capitales, la compra venta de acciones y otro tipo de mercados que no están lo suficientemente regulados y no están aportando lo que se espera para la economía chilena”.