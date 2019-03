Política 03-03-2019

Empleos de emergencia buscarán aplacar desempleo en Linares

Gobernadora María Claudia Jorquera dijo que se espera toma de razón de Contraloría para aplicarlos. Claudia Aravena, ex autoridad provincial criticó lo que a su juicio es una falta de previsión para enfrentar esta problemática.

Las últimas cifras del desempleo conocidas esta semana provocaron una serie de reacciones en Linares y sus alrededores.

Mientras las autoridades de gobierno celebran los avances conseguidos a nivel regional, las tasas de cesantía en Talca, pero especialmente en Linares, motivaron que la Gobernadora Provincial, María Claudia Jorquera saliera al paso de las críticas y anunciara que se espera la pronta puesta en marcha de los empleos de emergencia como una forma de paliar los índices en la zona.

“Siempre son cifras que nos preocupan, toda vez que la estructura económica de nuestra provincia es bastante rígida. Vivimos de lo que es la agricultura y en ese contexto lo que podemos señalar es que efectivamente hoy ha habido un aumento de lo que es el desempleo y obedece mayormente a que ha habido una mayor cantidad de personas que han salido a buscar trabajo y que la oferta no ha ido de la mano con esto”, dijo la autoridad provincial.

La gobernadora agregó que “se espera que en las próximas semanas se pueda activar todo lo que está comprometido por el Gobierno, llámese construcciones, infaestructura, que esperamos empiecen a materializarse para contrarestar lo que viene principalmente en la época, especialmente la época invernal en nuestra provincia de Linares y nuestra comuna de Linares”.

La máxima autoridad de la provincia señaló además que por estos días la gente está a la espera de los programas de emergencia y que se está en coordinación con el Gobierno Regional “para que pueda apoyar lo que año a año se vive la provincia, con recursos adicionales y paliar estos meses, especialmente lo que es la etapa invernal”.

La apuesta de la gobernadora es que los programas de emergencia se hagan efectivos en las próximas semanas de marzo puesto que se está a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría.

Ex Gobernadora Claudia Aravena

La ex gobernadora de Linares, Claudia Aravena Lagos, se refirió en duros términos a las gestiones que se llevan adelante por estos días en materia de empleo, indicando que “quienes vivimos en Linares, sabemos del comportamiento de la economía y a la luz del cierre de la Iansa, del trabajo de temporada del regreso a clases, era previsible que esto iba a ocurrir; por lo que estamos frente a un problema práctico de gestión”.

La militante de la Democracia Cristiana dijo que se hace necesario “saber acabadamente y con exactitud si existen programas a largo plazo. De que manera se están articulando por ejemplo los organismos integrantes del gabinete económico y productivo para generar empleo como una manera de aunar esfuerzos y disminuir las tasas actuales”.

Consultada sobre las gestiones realizadas durante su administración en esta materia, en momentos en que las cifras también mostraron resultados poco alentadoras, la ex gobernadora aseveró que “si bien efectivamente no se dio la solución al desempleo fuerte que afecta a Linares, nosotros reinstalamos los empleos de emergencia que habían sido eliminados durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sabíamos cuál era la intensidad del problema, así que tomamos las precauciones del caso. Pensamos en instalar el CFT en Linares precisamente pensando en medidas a largo plazo, y se quedó en Linares, lo mismo en turismo y otras áreas”.

Según las últimas cifras del INE, la cesantía en Linares alcanzó al 8.1% , mientras que Talca llegó al 9.1%.