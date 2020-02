empre CORMA en Maule: “Sector público y empresas forestales están trabajando al máximo para enfrentar los incendios esta temporada”

Crónica 26-02-2020

CORMA en Maule: "Sector público y empresas forestales están trabajando al máximo para enfrentar los incendios esta temporada"

Desde Constitución, el dirigente gremial Lautaro Opazo indicó que las empresas forestales socias de CORMA han aportado 4 aviones y 4 helicópteros y un centenar de brigadistas, “al trabajo de Conaf y Bomberos para controlar incendio en Molina. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera en la Región del Maule, Lautaro Opazo, afirmó que el sector público y privado están trabajando coordinadamente y maximizando el uso de los recursos aéreos y terrestres para enfrentar los incendios forestales de esta temporada y en especial, el combate del incendio en Molina, Región del Maule, que ya ha consumido más de 8 mil hectáreas. Desde Constitución, el dirigente gremial precisó que las empresas forestales socias de CORMA han aportado 4 aviones y 2 helicópteros, más un centenar de brigadistas, a los cuales se sumaron este sábado 2 helicópteros pesados, “apoyando el trabajo de Conaf y Bomberos para controlar este siniestro, enfocados en proteger las comunidades y el parque nacional Radal Siete Tazas”, dijo el dirigente gremial. Lautaro Opazo hizo ver que el incendio de Molina ha presentado una gran complejidad, porque ha surgido más de un foco y se ha generado en una temporada donde Maule enfrenta un período estival con un “preocupante aumento en la ocurrencia que no habíamos visto otros años. Hoy registramos un 237% más de superficie afectada en la región, lo que nos ha obligado a redoblar nuestros esfuerzos de combate”. Al respecto, alertó que las empresas forestales socias de CORMA, en conjunto con Conaf, esta temporada están combatiendo un promedio de 40 incendios diarios entre O’Higgins y Los Lagos, para lo cual entre ambas instituciones se dispone de más de un centenar de aeronaves y 6.500 brigadistas forestales en todo el país. “En el caso de las grandes empresas forestales, deben distribuir sus recursos en toda la macrozona forestal, ya que no puede quedar desprotegida ninguna zona, por ejemplo, en nuestro secano costero, el accionar de CORMA es clave, teniendo como prioridad proteger vidas, viviendas y bosques, en ese orden”. Indicó que los incendios causan un grave daño social y ambiental a Maule, porque destruyen bosque nativo y plantaciones, las cuales en un 60% pertenecen a pequeños y medianos propietarios y son su principal medio de subsistencia. El presidente regional del gremio forestal sostuvo que el fuego no discrimina especies y los incendios afectan a plantaciones forestales y bosque nativo por igual. “Los árboles no se prenden solos y desgraciadamente en nuestro país más del 99% de los incendios los causa el ser humano, ya sea por negligencia o intencionalidad”, subrayó Lautaro Opazo. Aún más, precisó que, de acuerdo a cifras oficiales, el 65% de la superficie quemada en el país en promedio es bosques y vegetación nativa y un 35% plantaciones.