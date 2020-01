Crónica 07-01-2020

Emprendedor de Linares restaura vehículos clásicos y los deja como verdaderas “joyas”

Sí pensaba que aquel vehículo antiguo que formó parte de su vida y su familia necesita una restauración para volver a las calles pero no hay donde llevarlo y deberá seguir guardado o desecharse, está muy equivocado. Los emprendimientos apoyados por los Centros de Negocios de Sercotec abarcan los rubros más variados que usted puede imaginar. Este es uno de ellos.

Urzúa Classic Car, emprendimiento apoyado por el Centro de Negocios de Sercotec en Linares se enfoca en la reparación y restauración de vehículos clásicos, independiente del año, modelo y estado en que se encuentren.

Su dueño, Luis Francisco Urzúa, combina la tradición familiar de la reparación de vehículos ya en su tercera generación con la pasión por la restauración, en su taller ubicado en la ciudad de Linares, a media cuadra al oriente del Cuartel de Bomberos en la Alameda Valentín Letelier y ya tiene varios encargos por concretar.

Una de sus primeras restauraciones correspondió a una camioneta Ford F100 del año 1956, nos comenta que del Centro de Negocios Sercotec, que opera la Universidad Santo Tomás en Linares, recibió “asesoría personalizada para definir sus focos de clientes; y abrir otros segmentos: Todo, apoyado por asesores que se involucran con tu negocio para hacerlo crecer. No hay preguntas fuera de contexto; para todo hay una respuesta y eso cuando uno es emprendedor se convierte en un gran apoyo. Creo que ha sido un acierto poder recibir esta orientación; y hoy en día donde todo se cobra; ellos lo hacen gratis, mejor aún”.

Los servicios Urzúa Classic Car van desde pintado de carrocería, pasando por la reparación de alguna pieza, la reconstrucción de aquella estructura que ya no está en el mercado, llegando hasta el producto final que es ver pulido y como nuevo aquel auto tan especial.

“La mayoría de nuestros clientes, tienen un especial cariño por su vehículo; o porque fue el primero, una herencia, o le costó juntar el dinero para comprarlo, o cualquier otra razón. Pero tienen ese algo especial que los hace únicos; mi trabajo es cumplir con la expectativa del cliente y entregárselo tal y como lo querían, hacemos un trabajo personalizado, proponemos un esquema de pintura y seleccionamos la mejor alternativa en conjunto e informamos a nuestros clientes por distintas plataformas de los avances”, señala.

Este Ingeniero de profesión, pero que ya desde algún tiempo se ha especializado en la restauración de vehículos clásicos entrega un servicio personalizado, basado en la tradición, calidad y confianza de sus clientes, desde la ciudad de Linares asegura que “es más fácil emprender cuando uno está acompañado por gente que valoras”.