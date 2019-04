Social 28-04-2019

Emprendedora se convirtió en exitosa vendedora de máquinas de coser y repuestos en Linares

Por años trabajó en multitienda hasta que decidió independizarse. Apoyada por el Centro de Negocios hoy confiesa que “soy dueña de mi tiempo, estoy más con mis hijos y soy feliz”.

Por muchos años trabajó en una multitienda de Linares en la sección de línea blanca, menaje y en la venta de máquinas de coser.

Fue precisamente este último rubro el que le llamó la atención y empezó poco a poco a interiorizarse en las marcas y repuestos que más salida tenían en el comercio.

Aquí fue clave el contacto con los clientes que día a día llegaban a la tienda. Eso le valió más de un dolor de cabeza pues se dedicaba a establecer confianza con los clientes, “escucharlos, aconsejarlos y entregarles orientaciones para que resolvieran sus problemas, que era precisamente para lo que no me pagaban, que era solamente vender”.

“Sin explicarme como, sólo leyendo un poco y escuchando a los clientes empecé a reparar algunas máquinas. No necesitaba abrirlas para encontrar la falla y se arreglaban; y eso le llamó la atención a los vendedores que llegaban de Santiago. Yo me sentía bien, creo que es una vocación, poder atender, escuchar y aconsejar a la gente. Muchas veces eran 20 días que la gente debía esperar para poder recuperar su máquina que volviera del servicio técnico, y esa era su única herramienta de trabajo. Me colocaba en el lugar de ellos y eso me angustiaba, así que trataba de buscarle soluciones”, comenta.

Hoy, Gloria Durán Quintana decidió independizarse luego que los propios representantes de las marcas que vendía le ofrecieran la posibilidad de capacitarla y entregarle la confianza para que se hiciera cargo de la venta y atención de clientes en Linares.

“Yo antes trabajaba vendiendo ropa, así empecé. Viajaba a Santiago a buscar mercadería, me informaba que era lo más conveniente para traer y con el tiempo el negocio no iba tan bien, así que terminé por regalar mercadería con tal de cambiar de rubro y reinventarme” comenta, mientras trabaja en la reparación de una de las máquinas que tiene en su taller, el que levantó con un subsidio obtenido con un fondo al emprendimiento entregado por el municipio.

Asesorada por el Centro de Desarrollo de Negocios de Linares, (CDN); dependiente de Sercotec, ha logrado fortalecer una cartera de clientes, mejorar las ventas y proyectarse como una visionaria microempresaria del rubro en la zona en la comercialización de repuestos y ventas de máquinas de coser e industriales de las principales marcas del país.

Gloria cuenta que el apoyo recibido por los ejecutivos del CDN “se convirtió en un apoyo clave ya que antes recibía las piezas y preguntaba cuánto cobrar; hoy eso ha cambiado y soy quien organiza mis tiempos, coloco los precios y hago las cobranzas. El negocio es mucho más rentable y lo más importante, soy dueña de mi propio tiempo, puedo estar más con mis hijos y soy feliz”.