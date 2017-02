Social 04-02-2017

Emprendedores afectados por incendio podrán inscribirse en oficinas Sernapesca de Constitución y Licantén habilitadas para apoyar catastro

Instalaciones públicas son las que se sitúan más próximas a las localidades afectadas y la idea es que ahí recurran aquellos productores aún no encuestados por los equipos de Sercotec y Corfo desplegados en terreno.



El director regional de Sernapesca del Maule, Carlos Cerda, llamó a los emprendedores de la zona de Constitución y poblados aledaños damnificados en el mega incendio y que aún no han completado la Ficha Económica de Emergencia Productiva, a acercarse hasta las oficinas que Sernapesca mantiene en Constitución y Licantén las cuales operarán como puntos fijos de atención para la aplicación de este catastro hasta el 17 de febrero próximo a las 12 horas del día.



El director regional de Sernapesca explicó que una de las ventajas que tiene el Servicio es que tiene oficinas en la zona más cercana a los afectados en Constitución y Licantén, lo que permitirá apoyar la fase de catastro e identificación de quiénes y cuáles son los daños sufridos por los emprendedores damnificados, esto con el objetivo de que tengan opción de ser evaluados para acceder a los programas de apoyo que dispone el Estado.



“Hoy los servicios Corfo y Sercotec ya están haciendo barrido, aplicando la Ficha Económica de Emergencia Productiva para detectar quiénes son los empresarios, emprendedores micro y pequeños, afectados. Si hay gente que no fue catastrada por los demás servicios y para facilitar la atención y evitar que vayan a Talca, entonces vienen a Sernapesca y aquí le aplicaremos la misma ficha”, explicó la autoridad.



Los funcionarios del Servicio fueron capacitados para apoyar este catastro que tiene como plazo el mediodía del día 17 de febrero. El horario de atención es de 09.30 horas a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. Asimismo los días sábado y domingo atenderán en horario especial con apoyo de funcionarios de Corfo de la Región del Maule.