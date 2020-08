Social 18-08-2020

Emprendedores maulinos obtienen excelentes resultados en vitrina digital Cyber FOSIS



52 representantes del Maule y en general más de 450 emprendedores de todo Chile, en rubros tales como accesorios y regalos, artesanía, salud y belleza, gourmet, hogar, mundo infantil, servicios, vestuario y calzado, entre otros, ofrecieron hasta este domingo sus diversos productos de forma on line a través de la plataforma www.cyberfosis.cl

Y es que la actual crisis sanitaria, económica y social ha afectado especialmente a los pequeños productores, quienes por lo general no pueden vender de manera presencial sus productos y servicios, por lo que muchos de ellos no estaban generando ingresos.

En ese marco y como una manera de apoyar su reactivación y el fomento de la economía en general, el Gobierno lanzó Cyber FOSIS, una innovadora vitrina para que pequeños emprendedores tuvieran un espacio en el mundo digital, abriéndoles una ventana hacia la venta on line, estando dirigida a usuarios que participaron en los distintos programas de emprendimiento del FOSIS.

“Estamos muy contentos porque a nuestros 52 emprendedores y embajadores de la Región del Maule presentes en estas últimas semanas en Cyber FOSIS les fue excelente en general. Prueba de ello es que desde un inicio lideraron las ventas de la plataforma a nivel país. Obviamente la idea no era competir con otras regiones, sino que a todos les fuera bien y vendieran lo más posible, pero a la postre los maulinos fueron los más preferidos y los que más comercializaron, lo cual nos reconforta porque grafica que lo que desde acá estamos haciendo es sinónimo de calidad y seriedad”, comenta el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.