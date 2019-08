Social 03-08-2019

Emprendimiento de maulina es el quinto clasificado a la etapa final de Nada te Detiene

El emprendimiento que lidera Natalia Olave, el cual elabora productos saludables en base a legumbres, impactó al jurado y al público con su negocio, permitiéndole acceder a la recta final del programa de TVN.





Las legumbres han comenzado a destacar en el mercado por su bajo costo, fácil acceso y la gran cantidad de nutrientes que contienen, siendo un componente esencial en cualquier tipo de dieta.



Aprovechando estos conocimientos, la talquina Natalia Olave creó snacks saludables de garbanzos, productos que hoy la tienen como una de las clasificadas a la fase final de Nada te Detiene, programa organizado en conjunto entre TVN y el grupo pro emprendimiento G100.



Para sellar el paso a la siguiente etapa, Maika Snacks recibió la mayor inversión por parte del público -todos miembros del G100- frente a los otros emprendimientos que se presentaron: Confecciones Estrella Belén, pijamas desmontables para personas postradas; Lazarillo, aplicación para dar autonomía a gente no vidente; Karubag, reciclaje de residuos orgánicos y Baterías Tirana, tambores y baterías creadas con cobre chileno.



Sobre su clasificación, Natalia Olave señaló que estar en el programa ha sido súper adrenalínico, gratificante y demandante a la vez. “Cada pitch tiene muchos días de preparación detrás, los que incluyen los consejos de las personas que me apoyan, entre ellos mentores del G100, por lo que la responsabilidad no es menor”, agregó.



La participación de Natalia en el programa de TVN ha generado muchos comentarios del público. Sobre esta situación, la creadora de Maika Snacks señaló que “han llegado mensajes súper inspiradores de personas que empatizan conmigo o que nos admiran por lo que hemos logrado, algo que jamás me lo había imaginado; me llena de alegría”.