Policial 12-07-2018

Empresa Bear Berry demanda al Municipio de Linares por no pago de entradas del “Festival de Stand Up” de verano

Ante el Juzgado de Letras de Linares, la empresa Bear Berry, mediante la representación del abogado Gonzalo Ferrada, interpuso una demanda de indemnización de perjuicios, por el no pago de las entradas adquiridas por el Municipio de Linares, en el marco del Festival de Stand Up, realizado entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.

En esta acción, se indica que la deuda asciende a “la suma de $43.264.500.- por concepto de precio de los contrato de compraventa de entradas a las cuales se hubiere obligado…que en subsidio de lo anterior, se condene a la Ilustre Municipalidad de Linares al pago de la suma de $43.264.500.- suma que corresponde al valor de las entradas al Festival de Teatro y Stan Up que con engaño Agustín Leiva procedió a obtener de mi representada, asumiendo una representación del Municipio que no tenía.”

Agrega el texto, que “las sumas que se condene a pagar al Municipio, sean en razón de la acción principal o subsidiaria, habrá de ser pagada con los reajustes e intereses corrientes desde la fecha de la mora y hasta el día del pago efectivo… sea que se acoja la demanda principal o subsidiaria, que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa”.

Por el momento, ante la misma instancia, la Municipalidad de Linares, a través de la abogada Carolina Yáñez, ha respondido que a la Municipalidad, no se le puede atribuir responsabilidad sobre la acción de una persona en particular, quien se presentó a nombre de la Corporación Edilicia, por cuanto no existió la ausencia del servicio, independiente del rol personal que se le atribuye al funcionario municipal de ese entonces en cuestión.