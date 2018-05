Social 10-05-2018

Empresa Centinela habría desistido de Proyecto Centrales en Río Achibueno

La noticia fue el comentario obligado de las últimas horas en Linares y el Maule Sur: la confirmación que la empresa Hidroeléctrica Centinela, desistió del proyecto centrales en Río Achibueno, precordillera de Linares, un extenso proceso, que ha contado con el rechazo mayoritario de la comunidad local y de movimientos ciudadanos y ambientalistas, con una serie de reclamaciones a la calificación ambiental, al proyecto de centrales y a la línea de transmisión, que han llegado a tribunales ordinarios y medioambientales.

Lo ratificó así la Senadora del Maule, Ximena Rincón: “hemos recibido la confirmación que Centinela, desistió del proyecto de centrales… hemos querido anticipar estos antecedentes, porque consideramos que es trascendental, un día histórico, para la comunidad de Linares y del Maule Sur, una lucha que ciudadanos han dado, a los que hemos apoyado, pero que demuestra que una comunidad organizada, puede defender su entorno y sus bellezas naturales, una felicitación para todos quienes desde distintas veredas, han luchado contra la intervención de la cuenca hidrográfica”.

El primer documento oficial, con timbre oficina de partes SEA Maule, fecha 08/mayo/2018, indica que a nombre de Hidroeléctrica Centinela, el abogado Luis Felipe Correa González, se dirige al Director del servicio de Evaluación Ambiental, SEA Maule, comunicándole que la empresa “renuncia a la calificación ambiental del proyecto hidráulico Achibueno, calificado favorablemente y ratificado en la resolución exenta nº 26/2011, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región del Maule, en consideración que ha debido postergar indefinidamente el inicio de la construcción del proyecto”.

El segundo documento oficial, con timbre oficina de partes del SEA Maule, fecha 09/mayo/2018, en lo concreto, indica que ha nombre de Hidroeléctrica Centinela, el abogado Luis Felipe Correa González, se dirige al director del Servicio de Evaluación Ambiental del Maule, donde le comunica que la empresa “renuncia a la resolución de calificación ambiental proyecto línea de transmisión 1x220 kv Centinela-Panimávida, calificado favorablemente en resolución nº 26/2014 de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región del Maule”.



REACCIONES



Marisol Acuña, vocera de Movimiento Defensa Achibueno: “es una jornada histórica”



esperando la publicación del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA maulino, en las próximas horas para ratificar el trascendido y conocer detalles. De todas maneras, era lo que se veía venir, porque una serie de procesos, ya sea por la servidumbre de tierras para la línea de transmisión, el propio recurso de FIMA contra la calificación ambiental que ordenó retrotraer la Corte Suprema, nuestros propios esfuerzos, han significado que no se ejecuten las centrales, que el proyecto se vea entrampado… es como una segunda independencia para todos los linarenses, los felicito a todos porque han puesto tenacidad, paciencia y mucha fuerza para conseguir esta situación.”



Alcalde de Linares: “es la noticia más importante de los últimos años”



El Alcalde de Linares, Mario Meza, también se refirió a los antecedentes sobre la decisión de la empresa Hidroeléctrica Centinela, de desistir del proyecto de centrales en Río Achibueno.

La autoridad de gobierno comunal, indicó que “hoy hemos recibido la noticia más importante de los últimos años, nosotros y nuestras futuras generaciones podrán seguir disfrutando lo maravilloso de nuestro Santuario de la Naturaleza, sentir y escuchar el caudal de nuestro gran Río Achibueno”.

Agregó que “aquí hay que dar gracias a todos y todas, desde autoridades hasta el simple ciudadano linarense, por esa lucha constante… Linares, nuestros hijos y nietos recordarán y agradecerán este triunfo por muchos años más”.

Finalmente, dejó una reflexión: “aquí creo que la institucionalidad falló, porque es la empresa la que desiste de seguir con el proyecto, más que alguna resolución clara o del Sistema de Evaluación Ambiental, o de Gobierno o de Tribunales… nos queda seguir adelante con el desarrollo de la cuenca hidrográfica como polo de oportunidades, que las personas cuiden el Santuario de la Naturaleza, no dejando basura y generando una cultura medioambiental”.



Fernando Gutiérrez: “es un paso de las organizaciones de la sociedad civil y el Achibueno es de todos”



Uno de los iniciadores, hace aproximadamente 10 años, del referente social que se opuso a que se ejecutara el proyecto de centrales en Achibueno, Fernando Gutiérrez, dejó reflexiones a la luz de estos nuevos antecedentes conocidos sobre el desestimiento de la empresa Hidroeléctrica Centinela.

Gutiérrez indicó que “esto es un gran triunfo para las organizaciones de la sociedad civil, creo que el más importante me atrevo a señalar, en Linares… muchos, de manera anónima y otros que siempre cumplen el rol más mediático quizás, de mantener el tema vigente, lograron esto. En lo personal, me siento emocionado, esto es un escenario muy favorable para que definitivamente impulsemos todo un trabajo para generar conciencia medioambiental, en los adultos de hoy para que preserven el Santuario, para que sean responsables y no dejen basura en los hermosos parajes, para avanzar en educación medioambiental con niños y jóvenes”.

También advirtió sobre una materia que, considera, crucial: “ahora, aquí no se trata de que es una victoria definitiva, hay que estar atentos… siempre habrán nuevos proyectos, ya sean hidroeléctricos, mineros, embalses, que quieran intervenir el Río Achibueno, porque los derechos de aprovechamiento de aguas todavía están en manos de privados. Y también, que los empresarios y gestores turísticos, no antepongan sus intereses económicos, porque se puede dar la paradoja que ellos cierren el acceso a los rincones más hermosos de la cuenca hidrográfica… no olvidemos que esta lucha es para que podamos disfrutar del Río Achibueno y el Achibueno es de todos, no es solo para generar turismo por las ganancias, es para la preservación de la naturaleza y que de ella, puedan disfrutar libremente todos los ciudadanos”.



Eduardo Ibáñez, presidente de la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal: “Lo encarecimos cuando fue declarado Santuario de la Naturaleza”



El concejal Eduardo Ibáñez, presidente de la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, señaló que “es un hito importante que demuestra la fuerza de la ciudadanía. Lo encarecimos cuando fue declarado Santuario de la Naturaleza. Fue clave que se solicitara aumentar el caudal ecológico y cuando los obligamos a realizar nuevos muestreos. De hecho, la Corte Suprema ordenó revisar la resolución de calificación ambiental, tras los antecedentes que presentamos. Aquí también fue significativa la presión social. Además, la empresa tenía adulterado el verdadero caudal del río Achibueno. Ante nuevas querellas y demandas, la empresa desistió. Es decir, el tema jurídico salvó el río Achibueno”.