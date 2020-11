Crónica 29-11-2020

Empresa China presenta la mejor oferta económica para la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán



El viernes se realizó el acto de apertura de ofertas económicas para la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán, que contempla una inversión de UF 19.180.000 (MM USD 804 aprox.). La empresa China Railway Construction Corporation presentó la mejor oferta para el Estado, la cual estableció Ingresos Totales de la Concesión (ITC) por un monto de UF 29.898.660. El proceso ya había vivido su primera etapa el 30 de octubre, día en que se efectuó la Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas, a la que también asistieron Sacyr Concesiones Chile SPA y al consorcio CINTRA-Intervial.



El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, destacó que “esto es muy importante, porque este es un tramo muy relevante de la Ruta 5, son 800 millones de dólares de inversión, tiene un tráfico muy grande. Además, tenemos que recordar que estamos en una época muy especial de crisis económica, de salud, con grandes caídas de tráfico. Era una situación importante para nosotros, recordar que se cambiaron los modelos de negocios: teníamos modelos a plazo fijo, que cambiamos a un modelo en el cual hay un valor a recuperar que es el por el cual postulan las empresas. Creo que eso ha sido muy acertado y lo demuestra que hayamos tenido tres ofertas de tres empresas muy relevantes que han estado hoy y que, además, los valores que ellas han ofertado han sido muy convenientes”, y agregó: “Esta carretera incluye un bypass a la ciudad de Talca de casi 60 km de extensión, un nuevo puente sobre el río Maule, terceras vías en la zona de San Carlos y Chillán, con mucho mejores medidas de seguridad para los automovilistas y para las comunidades aledañas a la carretera”, enfatizó.



En relación a la presencia de capitales internacionales en las licitaciones, la máxima autoridad del MOP, sostuvo que “lo vemos muy positivo, creemos que tanto las empresas chilenas como extranjeras, de cualquier país, son muy bienvenidas en Chile. Las concesiones han sido una buena cosa para los concesionarios y, al mismo tiempo, han sido muy positivas para el país en términos de infraestructura vial, pero también de aeropuertos, embalses y de hospitales. Así que nos alegramos que cada vez hayan más empresas que quieran participar y me refiero no solamente en lo que ha pasado con esta licitación de Talca Chillán, sino también con lo que hemos hecho, por ejemplo. con los hospitales del Maule, Buin y Paine, y los aeropuertos de Balmaceda y Punta Arenas, lo que demuestra que la industria de las concesiones sigue con una tremenda energía y empuje en nuestro país”, afirmó sobre un proceso que durante el primer trimestre de 2021 adjudicará el Tramo Talca-Chillán.



El Director de desarrollo de mercado latinoamericano de China Railway Construction Corporation, Chen Zhe, subrayó la importancia del acuerdo alcanzado con el Estado chileno: “Estamos honrados de haber participado en este proceso de licitación. En el siguiente paso tendremos una relación muy cercana al MOP para tratar de ejecutar el proyecto en el tiempo y presupuesto estimado”.



La nueva concesión considera la construcción de un bypass a San Rafael, Talca y Maule de 56 km de longitud y terceras pistas entre San Carlos y el fin de la concesión, en la comuna de Chillán Viejo. Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento integral de los pavimentos de la ruta y, en general, un estándar mucho más alto a través de un proyecto de seguridad en todo el tramo, la construcción de una serie de estructuras como enlaces, retornos, pasarelas y bahías de buses con pistas de aceleración y frenado, el desarrollo de calles de servicios, para dar una mejor conectividad local a los cerca de 200 kilómetros de la Ruta 5 que abarca la iniciativa, junto a nuevos proyectos de drenaje, iluminación y paisajismo.



La Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán también incluye la operación y conservación rutinaria, periódica y mayor de los kilómetros 219,5 a 412,8 de la Ruta 5, durante toda la vigencia del contrato de esta obra que recorre las comunas de Río Claro, San Rafael, Pelarco, Talca y Maule, en la Provincia de Talca; como las de San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Linares, Longaví, Retiro y Parral, en la Provincia de Linares, en la Región del Maule. En la Región de Ñuble, en tanto, considera las comunas de Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, en la Provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la Provincia de Diguillín.



El proceso de apertura de ofertas económicas fue valorado también por el Director General de Concesiones, Hugo Vera Vengoa. “El escenario mundial que hemos vivido este año ha sido altamente complejo, por ello contar con tres ofertas, y dos de ellas tremendamente competitivas, confirma que nuestro sistema de concesiones es sólido y sigue atrayendo a inversionistas. Este es un proyecto muy importante que plantea un nuevo estándar de concesiones en las rutas interurbanas, asegurando la conectividad de nuestro país, y que a la vez viene a inyectar recursos por 804 millones de dólares a nuestra economía. Todos los esfuerzos de nuestras autoridades están enfocadas en recuperar el crecimiento de nuestro país y generar más empleos, por lo que este proyecto es un nuevo paso en esa dirección”, indicó la autoridad, junto con resaltar que las nuevas obras de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán permitirán generar 350 puestos de trabajo promedio al mes durante la etapa de construcción, con un peak de 500 empleos mensuales en 2027. Asimismo, precisó que el proyecto y contará con un modelo de plazo variable y con un máximo de 32 años.



Detalles del proyecto

En el caso particular del Troncal Ruta 5, la nueva concesión plantea de 30 km de ampliación de terceras pistas, en tramos comprendidos entre las comunas de San Carlos y Chillán Viejo, la construcción de 10 enlaces, cinco atraviesos, dos retornos, más de 35 km de calles de servicios y 32 pasarelas con sus respectivos paraderos y cinco puentes nuevos. A lo anterior se suman obras de iluminación, paisajismo, paraderos de buses y aceras peatonales, paneles de mensajería variable, actualización de los sistemas de seguridad vial, rectificación de curvas y pendientes para una velocidad de proyecto de 120 km/h con restricciones puntuales, y nuevas áreas de servicio.

Respecto al mejoramiento de estructuras preexistentes se intervendrán 14 enlaces, 4 atraviesos y 21 puentes. Además se rehabilitarán 43 pasarelas (accesibilidad universal) con sus respectivos paraderos.

El bypass Talca, en tanto, tendrá un diseño de doble calzada por sentido, que atravesará las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, en la Región del Maule. Entre las estructuras que se desarrollarán un nuevo puente sobre el Río Maule de 1,3 kilómetros de longitud, seis puentes, enlaces, dos pasos superiores de ferrocarriles y solución peatonal en los enlaces con sus respectivos paraderos. Asimismo, se incluyen obras de seguridad, iluminación, paisajismo, calles de servicio y una nueva Área de Servicios Generales y de Atención de Emergencias.

La obra considera la implementación paulatina de un sistema de free flow, el que reemplazará las 18 plazas de peajes existentes (2 troncales y 16 laterales) por 13 pórticos. Esta modalidad permitirá que los usuarios, a través del empleo del dispositivo tag, puedan ahorrar en tiempos de desplazamiento y combustible, pagando de manera electrónica por el uso efectivo de la ruta.



Entre los beneficios de la obra destaca el mejoramiento de la seguridad existente gracias a nueva señalética e iluminación, además se prevé que debido al mejoramiento del diseño geométrico se reducirá los tiempos de desplazamiento. En particular la construcción de los nuevos puentes Maule y Lircay, en el bypass Talca, otorgarán más alternativas de conexión en caso de catástrofe.