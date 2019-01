Nacional 02-01-2019

Empresa Ventisqueros asegura que no se ha verificado fuga de peces en su cultivo en Chiloé

Luego de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) solicitara a la empresa Productos del Mar Ventisqueros activar un plan de contingencia ante el daño estructural ocurrido en su centro de cultivo en Chiloé el jueves pasado, la firma notificó que no se identificó una fuga de peces. El centro de cultivo Tubildad afectado se ubica en la comuna de Quemchi y a pesar de que Sernapesca pidió a la empresa identificar las jaulas afectadas y tener un conteo de los peces para evaluar la magnitud del escape, esta, a través de un comunicado, contestó que hasta el momento no han constatado fuga de peces.

Además detallaron que se activó un protocolo para enfrentar la contingencia y que a través de las inspecciones realizadas con robots submarinos "no constataron roturas ni daños en las redes peceras de las jaulas que quedaban por cosechar". Ya que, según Ventisqueros, se efectuaron observaciones en los alrededores de las jaulas y "por el momento la compañía no ha constatado pérdidas de unidades". Agrega el comunicado que una eventual fuga "será observada en la planta de procesos en donde se ha establecido un protocolo de conteo especial de las unidades cosechadas". Finalmente, sostuvieron que se ha mantenido permanente comunicación con las autoridades correspondientes para actuar de manera proactiva frente a este evento, con el fin de dar tranquilidad a las personas y comunidad en general. Cabe recordar que el centro de cultivo de la empresa se encuentra en proceso de cosecha en esta época, registrando 129 mil especies para la última semana.