Deporte 09-05-2019

Empresario linarense cambió el rostro del marcador del Tucapel Bustamante Lastra

Se trata del empresario que lleva tres años apoyando a Deportes Linares, Daniel Petrón, quien manifestó que habían visto el tema del marcador, “pero se nos hacía inalcanzable por los valores”.

“Este año con la dirigencia, pudimos llegar a un acuerdo y la idea de nosotros es apoyar a Deportes Linares en todo aspecto. No tan sólo en lo relacionado con el tema publicitario. La idea es que el club pueda seguir adelante y que no les falte nada, y los jugadores que reciban sus dineros a fin de mes como corresponde. Ojalá esto sirva de incentivo para otros empresarios. La tela que se instaló en el marcador es de PVC, reforzada, vale decir que a pesar del tiempo no tenga problemas con la lluvia o el sol, en fin es un material durable. El costo de esta tela fue cercano a los 400 mil pesos”.

Señalar que esta empresa Dany Gas, entregará mensualmente un aporte cercano a los 180 mil pesos.