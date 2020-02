Nacional 14-02-2020

Empresario que denunció coimas en el MOP será formalizado por apropiación indebida de cotizaciones previsionales



Para las 12:00 del lunes 23 de marzo quedó fijada la audiencia en que se formalizará a Bruno Fulgeri, el empresario que denunció una presunta red de coimas el Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía, y sindicando al ex diputado UDI Gustavo Hasbún como uno de los implicados. Según lo confirmado por el Ministerio Público y los escritos ingresados al Poder Judicial, el delito a imputar será apropiación indebida de cotizaciones previsionales, el cual habría ocurrido en Temuco durante el año 2018, y no está vinculado en el caso del MOP.



"Notifíquese personalmente o en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al requerido Bruno Fulgeri Sagredo, por el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de Temuco, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, esto es, de que si no comparece se puede decretar su detención", dice el escrito emanado por el Juzgado de Garantía de Temuco. Fue el recién pasado fin de semana cuando se filtró un audio en el que Hasbún comprometía gestiones con el titular de Economía, Lucas Palacios, quien también se desempeñó en el pasado como subsecretario de Obras Públicas, para, supuestamente, destrabar algunos pagos a cambio de dinero. La conversación era con el Fulgeri, contratista del MOP, quien informó de la situación al diputado Andrés Molina. Este, a su vez, le alertó de las posibles irregularidades al ex intendente de región, Jorge Atton, quien finalmente denunció penalmente la situación. En tanto, Hasbún negó los hechos y presentó una querella contra Fulgeri por el delito de injurias con publicidad, argumentando que el empresario dio declaraciones "falaces" e "injuriosas", y que el referido audio ha sido interpretado dolosa y mañosamente.