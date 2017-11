Cultura 19-11-2017

Empresarios Zombis, el libro del linarense Jorge Rojas que destapó la mayor elusión tributaria de la elite chilena

“El concepto zombi grafica muy claramente la operación. Porque son empresas que están muertas y contablemente alguien las revive para que cumplan una única función: devorar utilidades”, explica Rojas.



El libro fue un balde de agua fría para muchos que ya pensaban que a esta altura pasarían desapercibidos. Este fue lanzado el 29 de octubre en plena campaña electoral, siendo tema obligado en el debate presidencial y en los programas televisivos y radiales de discusión política. El libro “Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena” del periodista de The Clinic, Jorge Rojas, en conjunto con Juan Andrés Guzmán, de Ciper Chile, es producto de una investigación de más de ocho años y cuenta que entre los años noventa y dos mil, la época de oro de la economía, varias de las más grandes empresas chilenas, pertenecientes a los más poderosos grupos económicos, declararon ante la autoridad enormes pérdidas tributarias, situación que no era tal. Según describen en el libro, sus números en rojo eran el resultado de una estrategia que consistía en comprar empresas zombis, esto es, firmas quebradas, empresas que solo servían para hacer desaparecer utilidades y no pagar impuestos.

“Nuestra tarea, como periodistas, no es solo la de fiscalizar que las normas se cumplan (y sumergirnos en la discusión técnica) sino estar atentos a la producción de problemas sociales como la desigualdad o la concentración extrema de la riqueza. Ello implica incorporar en nuestros análisis aspectos normativos o políticos que forman parte del contexto y que pueden influir en la producción de esos problemas”, comenta Jorge Rojas, periodista linarense.

Entre los usuarios de zombis están: Sebastián Piñera; sus socios históricos, los Cueto; el clan Luksic; los dueños de Penta (Délano y Lavín); y Julio Ponce Lerou, entre muchos otros. Este libro muestra que los impuestos no pagados gracias a esa estrategia fueron vitales para que varios de ellos se transformaran en los súper ricos que son hoy.

El ataque zombi fue parcialmente detenido durante una batalla legal que duró dos décadas. Pero varios de los empresarios grandes, como Piñera y Luksic, lograron pagar menos impuestos. Su éxito contribuyó a validar lo que estaba detrás de la estrategia zombi: la elusión. Esto es, la idea de que es aceptable diseñar planificaciones tributarias que cumplan con la letra de la ley –para evitar sanciones– pero vulneren su espíritu: estrategias astutas que permitan conseguir beneficios que nunca estuvieron contemplados por el legislador.

Esta investigación ofrece un relato minucioso de una operación que permaneció en las sombras por más de una década y que le pudo haber costado al fisco chileno más de un billón de pesos.

También llama la atención sobre un actor político no examinado debidamente: los abogados tributaristas, quienes diseñan estas y otras estrategias de elusión y que por ello son estudiados, en el mundo académico, como parte de “la industria de la defensa de la riqueza”.

Fue en 2009 cuando un abogado le explicó a Jorge Rojas, cómo grandes empresarios habían comprado firmas totalmente quebradas y con multimillonarias deudas para simular pérdidas y así eludir impuestos. Posteriormente recibirían un nombre: “empresas zombis”.

En esa reunión, pudo acceder a algunos contratos zombis y le dieron a entender que se trataba de una trama que involucraba a colosos del mundo empresarial. Fue tras años persiguiendo -e incluso, según admite, hostigando- fuentes, que Rojas logró dar con un documento clave: el informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) del año 2005 donde se analizaban alrededor de 20 casos en que se habían comprado empresas zombis del grupo BHC, liderado por Javier Vial y que había caído en decadencia tras la crisis del ’82. En 2012 publicó tres reportajes que daban cuenta de las operaciones y de las familias que se habían beneficiado: Calderón (Ripley), Solari y Luksic, entre otras.

Fue en marzo de 2017 cuando el periodista de Ciper Juan Andrés Guzmán irrumpió con la historia de los pioneros en la compra del primer ofertón de zombis, las empresas quebradas del grupo Cruzat-Larraín. Su primer reportaje ya involucraba a un pez gordo: Sebastián Piñera. Fueron al menos cuatro entregas que también involucraban a los controladores de Penta, Falabella e indagaban las responsabilidades del SII. Estaban las piezas del puzzle, por lo que Guzmán contactó a Rojas para unirlas. Durante meses reunieron más antecedentes, dando origen al libro estrenado en la FILSA: “Empresarios zombis”, de la colección Tal Cual de la editorial Catalonia y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.



(Entre paréntesis)

Tal vez el nombre de Jorge Rojas no les suene, pero quien haga memoria lo recordará por sus intervenciones circenses en los espacios públicos de nuestra ciudad en los años 90. Junto a Jorge “chester” de La Pala, eran inseparables, siempre se les veía hacían malabarismo y andando en monociclo en la plaza. En el 2001 terminó el colegio y se fue a Santiago a la Universidad Finis Terrae a estudiar periodismo. De ahí en adelante se convertiría en un reconocido periodista del Diario The Clinic.