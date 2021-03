Agricultura 07-03-2021

Empresas Coexca S.A. y su subsidiaria Agrícola recibieron certificación en Bienestar Animal



**Con esta acreditación, ambas Compañías se transforman en las segundas en obtener este sello de calidad en la industria productora de carne de cerdo en Chile.



Las empresas Coexca S.A. y su subsidiaria Agrícola Coexca S.A. recibieron la certificación en Bienestar Animal, otorgada por FSTeam, a través de MSD Salud Animal, constituyéndose así en las segundas empresas que reciben esta acreditación en Chile.

El bienestar animal constituye una obligación ética destinada a bridar al animal un estado de confort en su crianza. Considera cumplir con las necesidades y requerimientos mínimos que posee el animal como la calidad de alimentos, el acceso a éstos y al agua, el otorgamiento de espacio adecuado, buen trato y ambiente propicio para su crecimiento, de manera que alcance su máximo potencial de desarrollo, incidiendo en la calidad de la proteína que es consumida por la población.

El acto, realizado bajo estrictas normas sanitarias, tuvo lugar en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins y contó con la asistencia del Gerente General de Coexca S.A. Guillermo García; el presidente de la Asociación de Exportadores de Carne y de la Asociación de Productores de Cerdo (Asprocer), Juan Carlos Domínguez; además de ejecutivos de la empresa, los administradores de las cinco granjas certificadas, y representantes de las empresas auditoras, entre otros invitados.

En su discurso, Guillermo García destacó que esta certificación obtenida por las granjas y su principal planta de procesos es parte de la cultura de la Compañía, que ha obtenido certificaciones en distintos ámbitos de sus procesos y en sus filiales, al tiempo que agradeció el compromiso de todos los miembros de la empresa y de las empresas certificadoras en el proceso de auditoría, en un año complejo. “Esta es una certificación muy relevante como empresa. Llevamos muchos años trabajando en Bienestar Animal. Es algo que está en nuestro ADN, en nuestra esencia como Compañía. Esta certificación viene a ratificar el trabajo desarrollado en estos años y nos llena de alegría y satisfacción. Este es el comienzo. Todos los conceptos en torno al Bienestar Animal son muy relevantes para nuestra industria productora de carne de cerdo”, manifestó.







Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Cerdo (Asprocer) Juan Carlos Domínguez, valoró y destacó la entrega de esta certificación, que transforma a Coexca S.A. y su subsidiaria Agrícola Coexca S.A. en las segundas empresas en obtener esta acreditación. “Esta certificación es el mejor ejemplo del estilo de la industria y de empresa que es Coexca S.A., en que -a pesar de haber tenido muchas dificultades y una pandemia- siguió adelante. El hecho de obtener esta certificación es el mejor ejemplo de aquello. Conozco a Coexca S.A. hace 4 años, en función de este cargo y es impresionante lo que han hecho en este tiempo. ¡Es extraordinario!, en materia agrícola e industrial. Se ha convertido en un líder y un motor de la industria, subiendo los estándares del sector, por eso, mi reconocimiento”, enfatizó.

Indicó que este hito es, a su vez, una invitación a mostrar al país, aún más, los altos estándares con los cuales trabaja la industria productora de alimentos en el país, con procedimientos estandarizados y con avances sustanciales en materia de bienestar animal.

Por su parte, el Gerente de Producción de la Agrícola Coexca S.A., Cristián Catalán, recordó lo complejo de realizar una certificación en Bienestar Animal en medio de una pandemia mundial, y que consideró no sólo la crianza de los animales en las granjas, sino que también en el transporte y en la planta de procesos. “Por eso, esta certificación nos llena de alegría y orgullo a todos los que tuvimos la oportunidad de participar en ella y a la empresa que fue capaz de sortear las dificultades y lograr esta certificación”, afirmó.

Mientras, Daniel Guzmán, Gerente de la unidad de negocios de cerdos – Región Sur de MSD Salud Animal, destacó la certificación obtenida por ambas empresas en una materia tan sensible para la industria como el bienestar de los animales. “Sin bienestar animal no hay producción”, aseguró.

Mientras, Roberto Becerra, Director Técnico de FSTeam, destacó el buen trabajo desarrollado por más de un año en el proceso de certificación de ambas empresas y el compromiso de los equipos de cada una de unidades auditadas.

Cabe consignar que la acreditación en Bienestar Animal se extiende a su principal Planta de Procesos, ubicada en Maule (Faenadora), al sistema de transporte de ganado; y, a sus cinco granjas de crianzas de Agrícola Coexca S.A: Porkland (Til Til); Santa Francisca (Chépica); San Agustín del Arbolillo (San Javier); Las Astas (en Tucapel); y, Canadá (Doñihue). La certificación otorgada tiene una duración de tres años, la que será evaluada año a año.



